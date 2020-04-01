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    الممثل المصري أحمد حلمي، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017

    شاهد... البقاء في المنزل يجبر الفنانين على احتراف مواهب أخرى... فيديو

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    نشر عدد من الفنانين الرجال في العالم العربي فيديوهات لهم أثناء تحضير وجبات لأنفسهم في المطبخ، بعدما أجبر تفشي فيروس كورونا الجميع على البقاء في المنازل.

    ويبدو الأمر طبيعيا في حالة النساء، لكن الموضوع يكون مختلفا بالنسبة للرجال، الذين لا يجيدون على الأغلب طهو الطعام.

    ولكن كنوع من كسر الملل، قرر عدد من الفنانين الرجال تسلية وقته في المطبخ، وشاركوا جمهورهم بفيديوهات لهم.

    وفي البداية، نشر الفنان أحمد حلمي فيديو وهو يحضر "سد الحنك" وشارك جمهوره الوصفة وطريقة تحضيرها، وفي نهاية الفيديو، قال إن الوصفة فشلت، واتضح بعد ذلك أنه كان يمزح وأنه فعلا يجيد تحضير الوجبة.

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    وظهر أيضا الفنان أحمد الفيشاوي وهو في المطبخ من خلال فيديوهات، يحضر فيها بعض الوجبات بطرق كوميدية.

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    العشا جاهز 🍝 #quarantintime #stayhome #fishawy #egocomm

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    ودخل أيضا الفنان شريف منير المطبخ في فترة العزل المنزلي، وبدأ الأمر بتحضير الفشار ثم تطور لتحضير "بيض بالبسطرمة" بطريقته الخاصة.

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    ممممممممم .. #خليك_في_البيت🌶🍳

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    نفس الأمر تكرر مع المطرب اللبناني راغب علامة الذي دخل إلى المطبخ لتحضير الفول.

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    حتى راغب صار يطبخ ❤️🤣 #زمن_الكورونا #راغب_علامة @raghebalama

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    تجدر الإشارة إلى أنه خوفا من انتشار فيروس كورونا والذي صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية.

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