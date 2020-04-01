شاهد... البقاء في المنزل يجبر الفنانين على احتراف مواهب أخرى... فيديو

ويبدو الأمر طبيعيا في حالة النساء، لكن الموضوع يكون مختلفا بالنسبة للرجال، الذين لا يجيدون على الأغلب طهو الطعام.
ولكن كنوع من كسر الملل، قرر عدد من الفنانين الرجال تسلية وقته في المطبخ، وشاركوا جمهورهم بفيديوهات لهم.
وفي البداية، نشر الفنان أحمد حلمي فيديو وهو يحضر "سد الحنك" وشارك جمهوره الوصفة وطريقة تحضيرها، وفي نهاية الفيديو، قال إن الوصفة فشلت، واتضح بعد ذلك أنه كان يمزح وأنه فعلا يجيد تحضير الوجبة.
View this post on Instagram
وظهر أيضا الفنان أحمد الفيشاوي وهو في المطبخ من خلال فيديوهات، يحضر فيها بعض الوجبات بطرق كوميدية.
View this post on Instagram
ودخل أيضا الفنان شريف منير المطبخ في فترة العزل المنزلي، وبدأ الأمر بتحضير الفشار ثم تطور لتحضير "بيض بالبسطرمة" بطريقته الخاصة.
View this post on Instagram
نفس الأمر تكرر مع المطرب اللبناني راغب علامة الذي دخل إلى المطبخ لتحضير الفول.
View this post on Instagram
حتى راغب صار يطبخ ❤️🤣 #زمن_الكورونا #راغب_علامة @raghebalama
تجدر الإشارة إلى أنه خوفا من انتشار فيروس كورونا والذي صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)