شاهد... البقاء في المنزل يجبر الفنانين على احتراف مواهب أخرى... فيديو

نشر عدد من الفنانين الرجال في العالم العربي فيديوهات لهم أثناء تحضير وجبات لأنفسهم في المطبخ، بعدما أجبر تفشي فيروس كورونا الجميع على البقاء في المنازل.

ويبدو الأمر طبيعيا في حالة النساء، لكن الموضوع يكون مختلفا بالنسبة للرجال، الذين لا يجيدون على الأغلب طهو الطعام.

ولكن كنوع من كسر الملل، قرر عدد من الفنانين الرجال تسلية وقته في المطبخ، وشاركوا جمهورهم بفيديوهات لهم.

وفي البداية، نشر الفنان أحمد حلمي فيديو وهو يحضر "سد الحنك" وشارك جمهوره الوصفة وطريقة تحضيرها، وفي نهاية الفيديو، قال إن الوصفة فشلت، واتضح بعد ذلك أنه كان يمزح وأنه فعلا يجيد تحضير الوجبة.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Mar 27, 2020 at 10:04am PDT

وظهر أيضا الفنان أحمد الفيشاوي وهو في المطبخ من خلال فيديوهات، يحضر فيها بعض الوجبات بطرق كوميدية.

View this post on Instagram العشا جاهز 🍝 #quarantintime #stayhome #fishawy #egocomm A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Mar 29, 2020 at 10:30am PDT

ودخل أيضا الفنان شريف منير المطبخ في فترة العزل المنزلي، وبدأ الأمر بتحضير الفشار ثم تطور لتحضير "بيض بالبسطرمة" بطريقته الخاصة.

View this post on Instagram ممممممممم .. #خليك_في_البيت🌶🍳 A post shared by Sherif Moneer (@sherifmoneerofficial) on Mar 30, 2020 at 3:27pm PDT

نفس الأمر تكرر مع المطرب اللبناني راغب علامة الذي دخل إلى المطبخ لتحضير الفول.

View this post on Instagram حتى راغب صار يطبخ ❤️🤣 #زمن_الكورونا #راغب_علامة @raghebalama A post shared by One TV (@onetvlebanon) on Mar 14, 2020 at 1:12am PDT

تجدر الإشارة إلى أنه خوفا من انتشار فيروس كورونا والذي صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية.