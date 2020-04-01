عطل طارئ في تطبيق "واتسآب"

تعرض تطبيق "واتسآب" للتراسل، إلى عطل طارئ بسبب مشكلة تقنية تمنع تحميل الصور والوسائط الصوتية والمرئية.

وقام الملايين من المستخدمين حول العالم، بتداول تعطل التطبيق عن تحميل الصور والفيديوهات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

Whatsapp and Instagram down as hundreds of users report outages https://t.co/NFKaw2Hp6K pic.twitter.com/L6aNDqm6Lk — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) April 1, 2020

ووجه العديدون الكثير من الشكاوى، في ظل المعاناة من عدم القدرة على تحميل الصور والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو عبر "واتسآب".