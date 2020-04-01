قبل 17 عاما... فيديو نادر للملك سلمان وهو يمازح بائع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر، لزيارة العاهل السعوي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى حوطة سدير قبل 17 عاما.

ويظهر في الفيديو حفاوة كبيرة من الأهالي في استقبال الملك سلمان، حيث كان الأطفال يمارسون الألعاب الشعبية ويرددون الأهازيج والأناشيد.

وخلال الزيارة قام العاهل السعودي بممازحة بائع للحطب، كما حضر إحدى حلقات تحفيظ القرآن.

وشاهد الملك الأهالي أثناء قيامهم بتهذيب النخل وقطف الثمار، كما قام بتناول التمر الذي تشتهر به حوطة سدير.