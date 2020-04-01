طريقة استثنائية من الشرطة الكويتية لحث المواطنين على عدم النزول... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشرطة الكويتية وهي تدعو مواطنيها لعدم الخروج من المنازل بطريقة استثنائية.

ويظهر في الفيديو دوريات الأمن وهي تمر في الشوارع وتحمل مكبرات صوت وتذيع أغنية.

وتقول الأغنية في مطلعها: "ياللي تحب الكويت خليك مع ولادك".

شوفو نداء الداخليه اليوم بالكويت بالشوارع pic.twitter.com/3faEo2HF7w — اضحك (@I_9mile) April 1, 2020

وسجلت وزارة الصحة الكويتية 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة ومنطقة حول العالم، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر، كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏