"سامسونغ" تعلن عن ميزة خفية في هواتف "غلاكسي إس 20"

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن ميزة خفية في هواتفها الجديدة "غلاكسي إس 20" تتمثل بالحفاظ على سعة البطارية خلال التقاط صور عالية الجودة ومريحة للعينين.

وقال المطورون في الشركة ، لتنشيط الميزة الخفية والتي تسمح بالتقاط صور عالية الجودة مع استهلاك قليل للبطارية، يجب على المستخدم إجراء تغييرات في إعدادات الهاتف الخاصة بالكاميرا وتحويل الدقة إلى 2400 × 1080. وفقا لموقع "XDA Developers".

وفي وقت سابق أوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن اختراع جديد جهزته "سامسونغ" عبارة عن تقنية كاميرا اسمها "نونا سيل".

الاختراع الجديد وهو تقنية الكاميرا التي ستصل دقة تصويرها لنحو 108 ميغابيكسل، وستتماشى مع الكاميرات الرباعية التي تجهزها "سامسونغ".

ومن المقرر أن تعمل تلك التقنية لتفادي تضارب عدد الكاميرات، حيث ستعمل على تجميع تلك الكاميرات كلها بدقة كاميرا واحدة فائقة الدقة والجودة بصورة استثنائية.

كما ستدعم "نونا سيل" أيضا إمكانية تكبير وتصغير الصورة بأكثر من 100 ضعف، وبمدى بصري 10 أضعاف، من دون التأثير على جودة الصورة.

وستتراوح دقة مستشعرات تكبير الصورة في هاتف "غلاكسي إس 20 ألترا" ما بين 48 و 64 ميغابيكسل تقريبا.

كما ستعمل التقنية الجديدة من هاتف سامسونغ على تصوير مشاهد بتفاصيل مذهلة وألوان واقعية بصورة غير مسبوقة، وبفضل مستشعر ToF الذي يسمح بتصوير لقطات ثلاثية الأبعاد.