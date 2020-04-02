مديرة تحول نفسها إلى حبة "بطاطس" في اجتماع لمؤسسة أمريكية عن طريق الفيديو...صور

الحجر الصحي الذي فرضته أغلب الحكومات حول العالم على المواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد، أرغم الكثير من الشركات على تنفيذ الأعمال من المنزل وعقد الاجتماعات عن طريق خدمة الفيديو المشترك التي تقدمها أغلب وسائل التواصل الاجتماعي.

واتخذ الاجتماع الذي عقدته إحدى المؤسسات الأمريكية منعطفا هستيريا، عندما ضغطت المديرة عن طريق الخطأ على فلتر "البطاطس" في تطبيق "Microsoft Teams"، الذي يقدم خدمات الفيديو المشترك لعملائه.

وشاركت راشيل، التي كانت من ضمن فريق الاجتماع، لقطة من شاشة جهازها أثناء الاجتماع، ونشرتها على صفحتها في "تويتر" وكتبت: "مديرتي حولت نفسها إلى بطاطس في الاجتماع ولم تتمكن من معرفة كيفية إيقاف الإعداد، لذلك بقيت هكذا طيلة فترة الاجتماع".

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk — Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020

وبعد انتشار الخبر بشكل هائل في أمريكا، قالت: "حبة البطاطس" ليزيت أوكامبو، المديرة السياسية في مؤسسة "People For The American Way (PFAW) "، "أنا مديرة البطاطس لهذا اليوم".

وأضافت: "أنا سعيدة جدا لأنني جعلت الناس يضحكون في هذا الوقت، يرجى البقاء في المنزل!"، بحسب "الإندبندنت".

I yam potato boss. You should see me in a crown, right @billieeilish? I yam glad this is making folks laugh at this time. Please stay planted at home and safe! For more needed laughs, follow my favorite comedian @cristela9 . Potate out. #HASHtag #PotatoBoss https://t.co/OxpidZc921 — LizetOcampo (@mlizetocampo) March 31, 2020

وعلق آخر على الصورة: "أريد أن أهنئ زملاءها الذين أمكنهم الاستمرار في إدارة هذا الاجتماع في ظل هذا الوضع، سيكون من المستحيل القيام بذلك بالنسبة لي".

وحصدت الصورة خلال ساعات على "تويتر" أكثر من 860.000 إعجاب وأكثر من 199000 مشاركة.