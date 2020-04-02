ثعبان ضخم يقفز على سيارة في طريق عام

فاجأ ثعبان ضخم سائق سيارة بالقفز على مقدمة السيارة حتى استقر على الزجاج الأمامي لها، وحاول عدة مرات أن يصل إليه مما أصاب الرجل بالفزع.

وقع الحادث بإحدى الطرق بمدينة سوينينغ، التابعة لإقليم سيتشوان الصيني، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يرصد لحظات مذهلة لظهور الثعبان وهو يحاول التسلق على الزجاج الأمامي للسيارة، بينما يقول سائقها "كيف وصلت إلى هنا؟".

وتعرض سائق السيارة لموقف مرعب عندما رأى الثعبان يحاول الوصول إليه عدة مرات، قبل أن يستقر على جانب أحد الطرق ليقوم شخص آخر بإبعاده.