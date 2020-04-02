مسن صيني يصنع حركة مدهشة بأصابع يديه... فيديو

يستطيع مسن صيني تجاوز سنه الـ 90 عاما، القيام بحركات مدهشة بأصابع يديه، تعكس قدرا كبيرا من القدرة على التحكم في أصابع اليدين.

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لرجل مسن يستعرض مهارات خاصة في التحكم بأصابع يديه.

ويظهر في الفيديو، المسن الصيني، وهو يضع أصابع اليد اليمنى على أصابع اليد اليسرى، ثم يقوم بتقليب الأصابع، بطريقة تجعل الأصبع الوسطى في كلا اليدين، يتحرك من تحت السبابة ليخرج مرة ثانية من خارجها بشكل يصعب على الكثيرين تقليده.