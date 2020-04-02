معلم يقدم درسا استثنائيا لطفلة من أسفل نافذة المنزل بسبب "كورونا".. صور

أظهر مدرس الرياضيات للصف السادس في مقاطعة داكوتا الأمريكية مدى اهتمامه بنجاح طلابه، من خلال بذل جهد إضافي لشرح الدروس بشكل شخصي مع الالتزام بتعليمات الحجر الصحي.

ولبّى المدرس كريس وابا، طلب طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، بإعطائها درسا من خارج المنزل بعد أن طلبت منه توضيحات حول الدروس الجديدة.

وقام المدرس بأخذ سبورة وأقلام التدريس إلى أمام منزل الطفلة، ووضعها خارج النافذة، وقدم درسا كاملا للطفلة من الخارج، تضمن شرحا وافيا للدرس والواجب المنزلي وبحضور العائلة.

A 12-year old girl was having difficulty with her math homework during the lockdown.



So she emailed her teacher for help.



He came over, brought his whiteboard, and taught her through the window.



💪👏 pic.twitter.com/mFfQnp9a63 — Goodable (@Goodable) March 31, 2020

ويقول المدرس "قررت المجيء بنفسي بعد أن تلقيت عدة رسائل من الطفلة رايلي أندرسون، يوم الجمعة، طلبت فيها المساعدة في شرح درس الجبر والرسم البياني"، بحسب "people".

واتخذت أغلب دول العالم إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمنت إغلاق المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، وحظر التجوال في بعض المناطق، وتطبيق الحجر الصحي الذاتي، ومنح إجازات مدفوعة للعاملين.