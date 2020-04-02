"ستسليك" في الحجر المنزلي... أشهر أفلام تناولت فيروسات هددت البشرية

تضم مكتبة هوليوود العديد من الأفلام السينمائية التي تمحورت حول فيروسات قضت على البشرية، نعرض أبرزها هنا لكي تشاهدها خلال فترة قضائك الحجر المنزلي الإلزامي للوقاية من فيروس "كورونا"... خاصة إذا كانت تراودك مشاعر الخوف والقلق من الإصابة بالفيروس، الذي لم يتم العثور على لقاح له حتى لحظة كتابة هذه السطور.

"I'm Legend" (2007):

يروي الفيلم، بطولة الممثل الأمريكي، ويل سميث، قصة طاعون قضى على معظم البشرية وتحول الناجون باستثناء الشخصية الرئيسية إلى وحوش مفترسة تخشى النور.

Every time I want my dog in the French Quarter, I feel like I’m in the movie, “I Am Legend.” pic.twitter.com/L6hMLPXAPT — The Bear Jieux (@TheBearJieux) March 31, 2020

"The Andormeda Strain" (1971)

يتبع الفيلم المستوحى عن رواية لمؤلف الخيال العلمي الشهير، مايكل كرايتون، علماء يحققون في كائن فضائي معدي هبط على الأرض.

"Dawn of the Dead"

أشهر الأفلام التي تناولت الموتى الأحياء "الزومبي"، عن فكرة للمخرج جورج إيه روميرو، والتي يتناول فيها قصة تحول البشر إلى زمبي كطاعون يحتاح العالم.

"Outbreak" )1995)

عندما يتفشى مرض خطير فيروسي جديد يتسبب في نزيف كل من يصا به بداخل بلدة أمريكية صغيرة، يتسابق علماء مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لمنعه من الانتشار، لكن ولسوء الحظ يتعين عليهم أيضا التعامل مع جنرال في الجيش متعطش للدماء، والذي يرغب في الاستحواذ على الفيروس لامتلاك أسلحة بيولوجية، وهو مصمم على منع العلاج.

I still feel this design from outbreak movie is best one. https://t.co/o2RW4VdbfM pic.twitter.com/buDOANA6LO — Anup Sayare (@sayareakd) April 2, 2020

"12 Monkeys" )1995)

تدور أحداث كلاسيكية الخيال العلمي الشهيرة التي من إخراج تيري غيليام، حول بروس ويليس الذي يسافر عبر الزمان إلى التسعينيات من القرن الماضي لتحديد أصل جائحة عالمية كادت أن تمحو البشرية من الوجود، ويضفي براد بيت أجواءا من المرح في مشاهد الفيلم.

Watched 12 Monkeys for the first time since probably the 90s. I just remembered it was a great time travel movie. Forgot, y'know... what it's about.



Holds up excellently! pic.twitter.com/KxNAQie2Ur — Matt Moylan ⚙️ (@LilFormers) April 2, 2020

"Cabin Fever" )2002)

يتناول أول أفلام المخرج إيلي روث مجموعة من خريجي الجامعات الجدد الذين يصابون بفيروس أكل اللحم خلال قيامهم برحلة التخييم.

سلسلة "Resident Evil"

تدور أحداث السلسلة المستوحاة عن لعبة فيديو شهيرة بذات الاسم حول شركة شريرية تدعى "أمبريلا" أو "المظلة" تبتكر فيروسا يحول معظم البشرية إلى كائنات زومبية، وتتصدى لها ومخططاتها الممثلة يملا جوفوفيتش، بكل أسلحتها النارية ومهاراتها القتالية.

Time to finally finish my #ResidentEvil movie series of reviews before #ResidentEvil3 (Remake) is released tomorrow. Now watching........ *sighs*, #ResidentEvilTheFinalChapter! Let’s just get this over with! (Thank god this is on Netflix so I don’t have to spend money on it 😒) pic.twitter.com/X0qLrBGLz4 — Patrick Burow (@BurowPatrick) April 1, 2020

"28 Days Later"

يتعرض العالم لحصار من جائحة فيروسية تحول أي شخص مصاب بشكل دائم إلى وحوش غاضبة.

"Carriers" )2009)

تتناول هذه الدراما التي ما بعد الكارثة قصة 4 أصدقاء نجوا من وباء وينتقلون للعيش مكان يأملون أن يعيشوا فيه بسلام.

"Blindness" )2008)

استناداً إلى الرواية البرتغالية التي كتبها خوسيه ساراماغو ، ينظر الفيلم إلى ما يحدث عندما يضرب العالم جائحة يجعل الناس مكفوفين، ويشارك في بطولة فيلم ممثلين مخضرمين مثل جوليان مور ومارك روفالو وغايل غارسيا برنال وداني غلوفر وأليس براغا.

All the talk about Contagion and I Am Legend made me remember the movie Blindness, a truly underrated disaster/survival film with a great story pic.twitter.com/QkOgrR26c8 — Luke Furman (@LukeAFurman) March 27, 2020

"Rise of the Planet of the Rapes" (2011)

يتحول علاج الزهايمر التجريبي الفيروسي القائم على العلاج إلى ممرض مميت يقتل مليارات البشر.

"Contagion" (2011)

يتناول الفيلم كيفية انتشار الأمراض، وصعوبة العثور على علاج والطريقة التي يمكن أن يؤدي بها منظري المؤامرة والسلطات غير المؤهلة أو الخبيثة إلى زيادة الأمور سوءا.

U must watch "Contagion" movie trending these days same pandemic was shown in this movie which was released in '2011'.. pic.twitter.com/l7w48z1Zja — Zaid bilal (@Zaidu02_7) March 26, 2020

"World War Z" (2013)

يجسد براد بيت في أحداث الفيلم دور موظف في الأمم المتحدة يتسابق مع الوقت لاكتشاف أصول جائحة الزومبي العالمي المفاجئ.

Brad Pitt in March 2020.



Oh, sorry we hear this is from World War Z, the zombie apocalypse movie. pic.twitter.com/4zYfGVeFTW — Brad Pitt Web (@BradPittWeb) April 1, 2020

"Hackers" (1995)

يتناول الفيلم فيروسيات الكمبيوتر التي تتسبب في هجمات إلكترونية وعمليات قرصنة، وهو من بطولة أنجلينا جولي في واحد من أوائل أفلامها.