ممثلون لبنانيون يقررون مقاطعة أي تصوير فني في إطار مكافحة كورونا

قرر عدد من الممثلين اللبنانيين الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك للمساهمة في عدم انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وبحسب موقع صحيفة "النهار" اللبنانية، أصدر الممثلون بيانا مشتركا جاء فيه: "نحن الموقعين أدناه، ممثلون لبنانيون، نعلن التقيد بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك للمساهمة في عدم انتشار وباء كورونا".

وأضاف البيان: "والتزاما منا بكل مسؤولية بقرار مجلس الوزراء وقرار نقابة الممثلين في لبنان، يحتم علينا عدم تلبية أي تصوير فني على كامل الأراضي اللبنانية".

وختم البيان: "نشدد حرصنا الكامل على الالتزام بالأعمال الفنية المسندة إلينا وبذل الجهود اللازمة لإتمامها حال انتهاء فترة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة في البلاد".

كما ذكر البيان أسماء الممثلين الذين اتخذوا هذا القرار.

وأعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 494 والوفيات إلى 16 شخصا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، مليون إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 213 ألفا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.