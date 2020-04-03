"بات مان" يحارب كورونا مرتديا قناعا طبيا في شوارع سان بطرسبورغ الروسية... صور

قدم فنانون من جمعية "Yav" لوحة فنية جميلة، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من خلال إظهار إشارة الرجل الوطواط (بات مان) على أحد الأبنية مرتديا قناعا طبيا.

في إشارة إلى أنه يمكن إظهار فن شوارع المدينة دون الخروج من المنزل، وأعلنت الجمعية أن إشارة بات مان ستظهر كل ليلة، لدعم حملة "ابق في المنزل".

View this post on Instagram A post shared by Арт-группа Явь 💫 Art group Yav (@yav_zone) on Apr 2, 2020 at 10:44am PDT

وأكدت الجمعية: "نحث الجميع على مراعاة نظام العزلة الذاتية، لا حاجة للمخاطرة بأنفسكم وبالآخرين، مرحباً أيها الفنانون المحليون، حاولوا الرسم عن بعد".

ونشرت الجمعية صورة إشارة بات مان على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، ولاقت ردود أفعال عديدة من قبل رواد الموقع.