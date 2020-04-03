تغلب على الملل بابتكار عدة تصاميم لمجلة... صور

تم إرسال المصمم آرتيوم إيفانوف من سان بطرسبورغ الروسية إلى مستشفى "بوتكين" للحجر الصحي بعد تأكد مخالطته مع مصاب بفيروس كورونا، فقام باستثمار وقته بأفضل ما يمكن.

فبدلاً من الشعور بالملل، ابتكر آرتيوم سلسلة من الأغلفة لمجلة "Botkina COVID Fashion" لم تكن موجودة من قبل.

Дизайнер Артем Иванов из Петербурга попал в больницу имени Боткина на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Но вместо того чтобы скучать, он создал серию обложек для несуществующего журнала Botkina COVID Fashion pic.twitter.com/dD5MMXcdau — РИА Новости (@rianru) April 3, 2020

وأظهرت صور الأغلفة بعض المعزولين يمارسون أنشطتهم، بينما كان آخرون يشعرون بالملل.