نجاة نجل راغب علامة من حادث مروع

نجا نجل المطرب اللبناني، راغب علامة، من حادث سير مروع، أمس الخميس.

تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر تعرض خالد علامة، لحادث مروري، وصفته بـ"المروع"، أدى لانقلاب سيارته، بعدما صدمتها سيارة مسرعة من الخلف.

وبحسب صحيفة "اللواء" اللبنانية، فقد أعلن سعيد حريري، المسؤول الإعلامي لراغب علامة، أن الحادث وقع على طريق ضبية - بيروت، بعدما صدمت سيارة خالد علامة سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأسا على عقب.

وشارك حريري صورا من الحادث، ولفت إلى أن خالد علامة تعرض لخدوش بسيطة، وهو بخير.

العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى إنقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة. وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك @khaledralama @raghebalama pic.twitter.com/vw84KWkip0 — SaidHariri 🇱🇧سعيدحريري (@saidhariri) April 2, 2020

وطمأن خالد علامة متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر" على صحته، وشكر كل من تواصل للاطمئنان عليه، من دون التطرق إلى تفاصيل.

ولم يعلق راغب علامة على حادث نجله خالد سوى بالتوجه بالشكر لله على سلامته، وغرد عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله حبا... رجاء وطاعة، دائما وأبدا".

الحمد لله حباً

الحمد لله شكراً

الحمد لله رجاءً وطاعةً

الحمد لله دائماً وأبداً

الحمد لله 🙏 pic.twitter.com/ihKpdbIPjj — Ragheb Alama (@raghebalama) April 2, 2020

وحرص عدد من الفنانين على الاطئنان على صحة نجل راغب علامة، مثل إليسا ونانسي عجرم ونجوى كرم ومايا دياب والإعلامي اللبناني نيشان.

شكراً، الله يسلّمك يا ربّ و يحميكي و يحمي لي حوليكي❤️🙏🏼 كلّ التقدير https://t.co/L56iAz7SqM — Khaled R.Alama خالد ر.علامة (@khaledralama) April 2, 2020

شكراً، يحميكي و يحمي عيلتك يا ربّ🙏🏼❤️ https://t.co/vNJS67lgNr — Khaled R.Alama خالد ر.علامة (@khaledralama) April 2, 2020

​وكان خالد علامة قد شارك الأسوع الماضي مقطعا مصورا طريفا له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يرفع والدته جيهان علامة، على طريقة حمل الأثقال، وذلك أثناء فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.