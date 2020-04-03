نجاة نجل راغب علامة من حادث مروع

تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر تعرض خالد علامة، لحادث مروري، وصفته بـ"المروع"، أدى لانقلاب سيارته، بعدما صدمتها سيارة مسرعة من الخلف.
وبحسب صحيفة "اللواء" اللبنانية، فقد أعلن سعيد حريري، المسؤول الإعلامي لراغب علامة، أن الحادث وقع على طريق ضبية - بيروت، بعدما صدمت سيارة خالد علامة سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأسا على عقب.
وشارك حريري صورا من الحادث، ولفت إلى أن خالد علامة تعرض لخدوش بسيطة، وهو بخير.
العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى إنقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة. وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك @khaledralama @raghebalama pic.twitter.com/vw84KWkip0— SaidHariri 🇱🇧سعيدحريري (@saidhariri) April 2, 2020
وطمأن خالد علامة متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر" على صحته، وشكر كل من تواصل للاطمئنان عليه، من دون التطرق إلى تفاصيل.
الحمدلله على كلّ حال❤️🙏🏼 شكراً لكلّ يلّي اتطمّنوا عليّي❤️ pic.twitter.com/enVvV6vdeP— Khaled R.Alama خالد ر.علامة (@khaledralama) April 2, 2020
ولم يعلق راغب علامة على حادث نجله خالد سوى بالتوجه بالشكر لله على سلامته، وغرد عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله حبا... رجاء وطاعة، دائما وأبدا".
الحمد لله حباً— Ragheb Alama (@raghebalama) April 2, 2020
الحمد لله شكراً
الحمد لله رجاءً وطاعةً
الحمد لله دائماً وأبداً
الحمد لله 🙏 pic.twitter.com/ihKpdbIPjj
وحرص عدد من الفنانين على الاطئنان على صحة نجل راغب علامة، مثل إليسا ونانسي عجرم ونجوى كرم ومايا دياب والإعلامي اللبناني نيشان.
شكراً، الله يسلّمك يا ربّ و يحميكي و يحمي لي حوليكي❤️🙏🏼 كلّ التقدير https://t.co/L56iAz7SqM— Khaled R.Alama خالد ر.علامة (@khaledralama) April 2, 2020
شكراً، يحميكي و يحمي عيلتك يا ربّ🙏🏼❤️ https://t.co/vNJS67lgNr— Khaled R.Alama خالد ر.علامة (@khaledralama) April 2, 2020
وكان خالد علامة قد شارك الأسوع الماضي مقطعا مصورا طريفا له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يرفع والدته جيهان علامة، على طريقة حمل الأثقال، وذلك أثناء فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
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