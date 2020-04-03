شركة "ديزني" تمنح إجازة دون أجر لبعض موظفيها بسبب كورونا

تعتزم شركة "ديزني" الأمريكية، منح بعض موظفي أقسامها في الولايات المتحدة، إجازة دون أجر، بسبب تفشي وباء "كورونا" العالمي.

وقالت الشركة في بيان: "ليس لدينا فكرة واضحة متى سنتمكن من استئناف عمل أقسامنا، لذلك نحن مضطرون لاتخاذ قرار صعب ... وإرسال الموظفين الذين لا نتطلب خدماتهم حاليا، لقضاء إجازة غير مدفوعة الأجر"، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وأشارت " ديزني " في بيانها إلى أن العمال سيذهبون في إجازة اعتبارا من 19 نيسان/ أبريل الجاري، لكنها لفتت في ذات الوقت أن الموظفين سيبقون مسجلين في العمل، وسيكونون قادرين على الاستفادة من التأمين الطبي، كما سيكون لهم الحق بالحصول على مساعدة مادية بموجب حزمة مساعدات الدولة بمبلغ 2.2 تريليون دولار.

ولم تذكر الشركة حتى الآن، عدد الموظفين الذين سيتم إرسالهم إلى إجازة دون الأجر.

وسبق أن أعلنت الشركة عن إغلاق منتزهات "ديزني لاند" في كاليفورنيا و"عالم ديزني" في فلوريدا إلى أجل غير مسمى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.