الكشف عن تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان

كشفت تقارير عن تفاصيل برنامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال، الذي يستعد لعرضه خلال شهر رمضان، وانتهى من تصوير كافة حلقاته، على الرغم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

تداولت بعض الأنباء عن أن ضحايا البرنامج سيحلون ضيوفا في برنامج حواري عادي، وعند توجيه أحد الأسئلة لهم، التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين مجموعة من الصور؛ تكون من ضمن الصور صورة رامز جلال، الذي يظهر حينها ويفاجئ الضيف ويبدأ في مضايقته، بحسب مجلة "هي".

كما أن هناك أنباء متداولة أن الفنانة اليمنية أروى هي من تساعد رامز جلال هذا العام في استدراج ضيوف برنامج المقالب.

وذكرت المجلة كذلك أن رامز جلال انتهى من تصوير حلقات برنامجه الجديد للمقالب قبل 10 أيام تقريبا في إمارة دبي الخليجية، على الرغم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في العديد من الدول، وحظر الطيران في أغلب البلدان، ولكن مع انتشار الوباء العالمي في الإمارات العربية المتحدة، وتزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول من أجل الوقاية والحد من انتشاره، تم إلغاء تصوير بعض الحلقات التي كان من المقرر تصويرها خلال تلك الفترة، وبالتالي سيكتفي القائمون على البرنامج بعرض الحلقات التي تم تصويرها فقط من برنامج رامز جلال، وهي أقل من 30 حلقة.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك أنباء متداولة عن أن الفنانة اليمنية #أروى هي من تساعد #رامز_جلال هذا العام في استدراج النجوم pic.twitter.com/Yi7x5r7uFs — مجلة هي (@hiamag) March 30, 2020

​ومن المقرر أن يحمل اسم برنامج رامز جلال الجديد للمقالب اسم "رامز مجنون رسمي"، وأن يذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وبدأ صناع برنامج رامز جلال الجديد للمقالب في عملية مونتاج حلقاته، استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ومن المقرر أن تعلن شبكة "إم بي سي" عن تفاصيل البرنامج خلال النصف الثاني من شهر نيسان/ أبريل الجاري، لبدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

ويشهد برنامج رامز جلال الجديد للمقالب، استضافة عدد كبير من المشاهير من نجوم الفن والكرة، منهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، وثنائي "القلعة الحمراء"، الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي علي معلول، بحسب موقع "سوبر كورة".

يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج "رامز في الشلال"، والذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.