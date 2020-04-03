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17:28 GMT03 أبريل/ نيسان 2020
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    مومياء مصرية

    العثور على لوحات داخل تابوت مومياء مصرية تعود لأكثر من 3000 سنة

    © AFP 2020 /
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    اكتشفت مجموعة من الباحيثن في اسكتلندا لوحات أثرية في تابوت مومياء مصرية، بعد أن رُفعت منه لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

    ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المومياء، التي يبلغ عمرها حوالي 3000 عام، كانت في حالة هشة، وكانت هناك حاجة إلى وقف تدهور حالتها أكثر، قبل أن يتم عرض رفاتها في أحد متاحف البلاد.

    وأضافت الصحيفة أن اللوحات عبارة عن رسوم لآلهة مصرية "أمون تت" و"سيدة الغرب" على القواعد الداخلية والخارجية لتابوت "تا خر حب".

    وقال الباحث مارك هول من "متحف سيتي هول" الجديد في مدينة بيرث الاسكتلندية "لقد كان العثور على اللوحات مفاجأة كبيرة".

    وأضاف أنه "لم يكن لدينا أي سبب لرفع المومياء من التابوت لدرجة تمكننا من رؤية ما أسفلها من قبل ولم نتوقع رؤية أي شيء هناك، ففي العادة لا تزين الجدران الداخلية في التابوت".

    مومياء سنجام، مسؤول العمال (رئيس العمال) خلال عصر الفرعون سيتي الأول ورمسيس الثاني للأسرة 19 (القرن 13-12 ق.م.)، في المتحف القومي للحضارة المصرية، 21 سبتمبر/ أيلول 2019
    © AFP 2020 / Mohamed el-Shahed
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    كما أشار إلى أن "الحصول على لوحة على كلا السطحين هو مكافأة حقيقية ويعطينا شيئًا خاصًا إضافيًا لمشاركته مع الزوار".

    هذا ومن المقرر أن يتم إجراء المزيد من البحوث على اللوحات لمعرفة المزيد عن تاريخ المومياء، التي يعتقد أنها تعود إلى ما بين عامي 760 و525 قبل الميلاد.

    كيف وصلت الموميات إلى اسكتلندا

    لقد تم التبرع بالمومياء إلى متحف بيرث من قِبل جمعية ألوا للعلوم الطبيعية والآثار في عام 1936، بعد أن حصلت عليها الجمعية من السيد "ويليام بيلي"، الذي اشتراها من أمين المتحف المصري في القاهرة.

    انظر أيضا:

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    مسؤول مصري يكشف حقيقة سفر مومياء من ملوك الفراعنة
    الكلمات الدلالية:
    اسكتلندا, مومياء, لوحات, اكتشاف, علماء آثار
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