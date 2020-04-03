شاهد... محمد صلاح يتدرب مع ابنته مكة في العزل المنزلي

مثل كافة مشاهير العالم، يحرص اللاعب الدولي، نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح، على قضاء وقت ممتع ومسلي خلال فترة العزل المنزلي، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك صلاح مقطعا مصورا له، اليوم الجمعة، وهو يتدرب مع ابنته مكة، في حديقة منزله، من أجل رفع لياقته البدنية.

ويظهر محمد صلاح في المقطع وهو يلعب مع ابنته مكة في حديقة منزله، وذلك قبل أن يقوم بحملها لإتمام بعض التمارين الرياضية.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Apr 3, 2020 at 9:16am PDT

تجدر الإشارة إلى أنه خوفا من انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا"، عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية.