فيديو... رجل يهاجم الشرطة الإسبانية عاريا وهو يصيح: أنا مصاب بكورونا

أقدم رجل شبه عار مسلحا بسيفي "ساموراي"، على مهاجمة الشرطة في العاصمة الإسبانية مدريد وهو يصرخ "أنا مصاب بكورونا".

وأوضحت التقارير أن الرجل كان يلوح بالسيفين ويصرخ أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد، مما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين.

ومع وصول الشرطة إلى موقع الحادث، قام الرجل بالهجوم على سيارة الشرطة محطما نوافذها.

(1) A man disobeys the state of alarm and goes out with two swords in Madrid#Spain #COVID19 pic.twitter.com/ase9Bok4eI — Spanish History ⚜️ (@Spanish_History) April 3, 2020

ورفض الرجل الاستسلام رغم إطلاق أفراد الشرطة طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم لاستخدام القوة معه وطرحه أرضا وإلقاء القبض عليه.

وأشارت التقارير إلى أن الجاني سبق له الفرار من إحدى مستشفيات مدريد بعد أن تم رصد إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تتم معاقبة الرجل بغرامة على خرق قواعد العزل الصحي والإقدام على مقاومة قوات الأمن بالسلاح.