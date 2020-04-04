إصابة ابن جوليا بطرس بفيروس كورونا

وأعلن الخبر النائب اللبناني، إلياس بو صعب، عبر برنامج "صار الوقت"، المذاع على فضائية "إم تي في" اللبنانية، الذي قال الخميس، إن نجله من زوجته جوليا بطرس أصابه مرض (كوفيد-19) أثناء وجوده في العاصمة البريطانية لندن للدارسة.

وقال للبرنامج: "ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هنا".

بو صعب لـ #صار_الوقت : ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك واشكر الله على سلامته وادعو لسلامة الجميع هناك @EliasBouSaab pic.twitter.com/Jv8AkJnIAb — صار الوقت (@sarelwa2et) April 2, 2020

​ويأتي الإعلان عن إصابة ابن جوليا بطرس بفيرس "كورونا" المستجد، بعد أيام من احتفالها بعيد ميلادها، في الأول من نيسان/ أبريل.

وتلقت بطرس وقتها تهنئة من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي، والتي استنكرتها ووصفتها بـ"معايدة مسمومة".

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 520 إصابة.

وتفشى فيروس كورونا في ووهان بالصين، في أواخر ديسمبر كانون الأول، وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباء عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.