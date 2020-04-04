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19:30 GMT04 أبريل/ نيسان 2020
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    إحالة مطربة مصرية للتحقيق بعد ادعاء إصابتها بكورونا

    © Photo / Pixabay
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (72)
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    أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين، اليوم السبت، إحالة المطربة المصرية، إيناس عز الدين، إلى التحقيق، بعد ادعائها الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

    وأكدت النقابة أنه تم تحويل عز الدين للتحقيق، في ضوء البلبلة التي أثارتها مؤخرا بادعائها الإصابة بفيروس "كورونا".

    من جانبه، قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن "النقابة ترفض أية تجاوزات من قبل أعضائها، وفي حالة حدوث ذلك لا بد من المحاسبة، باعتبارها عضو عامل بالنقابة"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

    وأضافت أن النقابة قررت تحويل إيناس عز الدين للتحقيق من جميع الأعضاء بموافقة النقيب الفنان هاني شاكر، لافتا إلى أنه سوف تجري التحقيقات خلال الفترة القادمة.

    وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، قالت اليوم الخميس، إنها بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد المطربة إيناس عز الدين، وذلك بعد إدعائها الإصابة بفيروس كورونا.

    وصرح علاء عامر، محامي النقابة، أن إيناس عز الدين قد تواجه عقوبة تصل إلى شطب عضويتها من النقابة، بحسب تقارير مصرية محلية.

    ونالت إيناس عز الدين شهرتها من المشاركة في برنامج المسابقات الغنائية "آراب أيدول".

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    فنانة مصرية ادعت المرض بفيروس كورونا... والنقابة الموسيقية تجتمع لبحث عقابها
    وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، السبت، تسجيل 85 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

    وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

    وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 92 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1200 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 82 ألف مصاب، وأكثر من 6500 حالة وفاة.

     

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (72)

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    نقابة المهن الموسيقية المصرية, أخبار منوعات, منوعات, مصر, فيروس كورونا
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