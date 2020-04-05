نتائج الليلة الأولى من مهرجان المصارعة "راسلمينيا" دون جمهور لأول مرة... صور وفيديو

كما تقرر إقامة نسخة المهرجان هذا العام وللمرة الأولى على يومين متتاليين، وفيما يلي أبرز لقطات ونتائج الليلة الأولى من الحدث الضخم الأشبه بمبارة "السوبر بول" الأمريكية:
في بداية العرض، ظهرت ستيفاني ماكمان، من إدارة شركة "WWE" لافتتاح المهرجان، وتحدثت عن تاريخ أكبر حدث في تاريخ المصارعة الحرة على مستوى العالم، وأكدت أنه ظل مميزا حتى في هذا العام الذي يمر فيه العالم بظرف استثنائي.
بعدها، قدمت ماكمان شكرها للجمهور الذي يتابع المهرجان عبر الشاشات، ثم عُزف النشيد الوطني الامريكي، وتم استعراض لأبرز وأهم مواجهات الليلة الأولى.
This weekend, let us entertain you and your family.— WWE (@WWE) April 4, 2020
Thank you for everything, and WELCOME TO #WrestleMania! @StephMcMahon pic.twitter.com/OsQJJbiFDu
"أندرتيكر" يهزم مصارعا ويدفنه
هزم "أسطورة" المصاعة الحرة "أندرتيكر" (الحانوتي) منافسه المصارع إيه جي ستايلز، وققام بدفنه، عقابا له على التطاول عليه وزوجته خلال الفترة الماضية.
Mission accomplished. #WrestleMania #Undertaker #BoneyardMatch pic.twitter.com/yiwtUNoWUE— WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 5, 2020
The deed is done. Goodnight, @AJStylesOrg.#WrestleMania #BoneyardMatch #Undertaker pic.twitter.com/N3vUS0pUdW— WWE (@WWE) April 5, 2020
برون سترومان يفوز بلقب "WWE" يونيفرسال
هزم المصارع الضخم برون سترومان المصارع غولدبرغ، واقتنص منه لقب "WWE" يونيفرسال.
He GOT that title!— WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 5, 2020
Congrats to @BraunStrowman on his FIRST #UniversalTitle victory! #WrestleMania #AndNew @Goldberg pic.twitter.com/SNjtWP5bPS
MONSTER among CHAMPIONS.@BraunStrowman defeats @Goldberg to become the NEW #UniversalChampion! #WrestleMania pic.twitter.com/Lwq3yBJdb5— WWE (@WWE) April 5, 2020
وحل سترومان مكان المصارع رومان رينز، بعد انسحاب الأخير من المشاركة في المهرجان بسبب ضعف مناعته، خاصة وأنه يعاني من مرض "لوكيميا"، مما قد يعرض حياته للخطر وسط انتشار فيروس "كورونا".
كيفين أوينز يهزم سيث رولينز ويؤدي "قفزة مجنونة"
هزم المصارع كيفين أوينز غريمه سيث رولينز في مهرجان "ريسلمانيا" 36.
وأنهى الحكم المباراة في البداية لصالح كيفين أوينز، بعد أن قام رولينز بتوجيه ضربة غير قانونية لوجه أوينز، ولكن استمر رولينز في هجومه على كيفين أوينز بالسلم الحديدي والكراسي، لكن قاوم كيفين أوينز هجمات رولينز في المقابل، وصعد فوق شعار المهرجان ليؤدي قفزة انتحارية على سيث رولينز الذي كان ملقى بالأسفل، وضعت كلمة النهاية لصراعهما.
is KEVIN OWENS okay#WrestleMania pic.twitter.com/Vz311r5a8Y— Gitau (@_ItsGitau) April 5, 2020
Complete and utter CARNAGE. #WrestleMania @FightOwensFight @WWERollins pic.twitter.com/JSS74WZL6I— WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 5, 2020
فائزتان جديدتان بلقب "الفرق" النسائي
فازت كلا من المصارعان أليكسا بليس ونيكي كروس بلقب "الفرق" الخاص بالسيدات، بعد هزيمتهما لفريق "كابوكي ووريورز".
PURE EMOTION.— WWE (@WWE) April 4, 2020
We have NEW @WWE Women's #TagTeamChampions, and their names are @AlexaBliss_WWE & @NikkiCrossWWE! #WrestleMania pic.twitter.com/TZIFqrMqnA
...and this too! 🤯🤯 @KairiSaneWWE #WrestleMania pic.twitter.com/Qf1YizZWdy— WWE (@WWE) April 4, 2020
بيكي لينش تحتفظ بلقب "راو" النسائي
تمكنت المصارعة الأيرلندية بيكي لينش الملقبة بـ"الرجل"، من الحفاظ على بطولة "راو" النسائية أمام غريمتها شين بازيلر.
You have to give it to @BeckyLynchWWE, she ALWAYS defies the odds!#TheMan defeats #TheCagefighter @QoSBaszler to retain her #WWERAW #WomensTitle at #WrestleMania! pic.twitter.com/kWGmGtyqKD— WWE (@WWE) April 5, 2020
Stunned. #WomensTitle #WrestleMania @QoSBaszler pic.twitter.com/R9K8UDLYzu— WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 5, 2020
وكان من المفترض أن يقام مهرجان "راسلمينيا" 36 في ملعب ريموند جيمس، تامبا، فلوريدا، ولكن هذا لم يحدث بسبب الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتم إقامته ي مركز تدريب المصارعين التابع لـ "WWE" في أورلاندو بدون جماهير.
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