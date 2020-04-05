نتائج الليلة الأولى من مهرجان المصارعة "راسلمينيا" دون جمهور لأول مرة... صور وفيديو

شهد جمهور ومحبو المصارعة الحرة انطلاق مهرجان "راسلمينيا" في دورته الـ36، فجر اليوم الأحد، والذي أقيم لأول مرة في تاريخ "WWE" من دون جمهور لمنع انتسار فيروس "كورونا" المستجد.

كما تقرر إقامة نسخة المهرجان هذا العام وللمرة الأولى على يومين متتاليين، وفيما يلي أبرز لقطات ونتائج الليلة الأولى من الحدث الضخم الأشبه بمبارة "السوبر بول" الأمريكية:

في بداية العرض، ظهرت ستيفاني ماكمان، من إدارة شركة "WWE" لافتتاح المهرجان، وتحدثت عن تاريخ أكبر حدث في تاريخ المصارعة الحرة على مستوى العالم، وأكدت أنه ظل مميزا حتى في هذا العام الذي يمر فيه العالم بظرف استثنائي.

بعدها، قدمت ماكمان شكرها للجمهور الذي يتابع المهرجان عبر الشاشات، ثم عُزف النشيد الوطني الامريكي، وتم استعراض لأبرز وأهم مواجهات الليلة الأولى.

This weekend, let us entertain you and your family.



Thank you for everything, and WELCOME TO #WrestleMania! @StephMcMahon pic.twitter.com/OsQJJbiFDu — WWE (@WWE) April 4, 2020

​"أندرتيكر" يهزم مصارعا ويدفنه

هزم "أسطورة" المصاعة الحرة "أندرتيكر" (الحانوتي) منافسه المصارع إيه جي ستايلز، وققام بدفنه، عقابا له على التطاول عليه وزوجته خلال الفترة الماضية.

​برون سترومان يفوز بلقب "WWE" يونيفرسال

هزم المصارع الضخم برون سترومان المصارع غولدبرغ، واقتنص منه لقب "WWE" يونيفرسال.

وحل سترومان مكان المصارع رومان رينز، بعد انسحاب الأخير من المشاركة في المهرجان بسبب ضعف مناعته، خاصة وأنه يعاني من مرض "لوكيميا"، مما قد يعرض حياته للخطر وسط انتشار فيروس "كورونا".

كيفين أوينز يهزم سيث رولينز ويؤدي "قفزة مجنونة"

هزم المصارع كيفين أوينز غريمه سيث رولينز في مهرجان "ريسلمانيا" 36.

وأنهى الحكم المباراة في البداية لصالح كيفين أوينز، بعد أن قام رولينز بتوجيه ضربة غير قانونية لوجه أوينز، ولكن استمر رولينز في هجومه على كيفين أوينز بالسلم الحديدي والكراسي، لكن قاوم كيفين أوينز هجمات رولينز في المقابل، وصعد فوق شعار المهرجان ليؤدي قفزة انتحارية على سيث رولينز الذي كان ملقى بالأسفل، وضعت كلمة النهاية لصراعهما.

فائزتان جديدتان بلقب "الفرق" النسائي

فازت كلا من المصارعان أليكسا بليس ونيكي كروس بلقب "الفرق" الخاص بالسيدات، بعد هزيمتهما لفريق "كابوكي ووريورز".

​بيكي لينش تحتفظ بلقب "راو" النسائي

تمكنت المصارعة الأيرلندية بيكي لينش الملقبة بـ"الرجل"، من الحفاظ على بطولة "راو" النسائية أمام غريمتها شين بازيلر.

وكان من المفترض أن يقام مهرجان "راسلمينيا" 36 في ملعب ريموند جيمس، تامبا، فلوريدا، ولكن هذا لم يحدث بسبب الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتم إقامته ي مركز تدريب المصارعين التابع لـ "WWE" في أورلاندو بدون جماهير.