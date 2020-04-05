الخبراء يكشفون أفضل هواتف "سامسونغ" لعام 2020

كشف الخبراء عن قائمة لأفضل هواتف "سامسونغ" لعام 2020، حيث احتل هاتف "غالاكسي أي 10" المركز الأول في القائمة.

بينما جاء هاتف "غالاكسي إي 10إس" في المرتبة الثانية المزود ببطارية سعة 4000 أمبير وذاكرة 32 غيغابايت وشاشة بحجم 6.2 بوصة.

بينما احتل كلا من "غالاكسي أي 30" و"أي 30إس" المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، حيث يتمتعان بذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابيات، كما أنهما أغلى بقدر صغير من الإصدارات في المراتب الأولى.

كما ضمت القائمة هواتف "غالاكسي أي40" و"أي50" و"إم 30إس" و"أي 50إس"، حيث تبلغ جودة شاشة هذه الأجهزة 1080 بكسل، كما أنها مزودة بوحدة دفع غير تلامسية " NFC" بالإضافة إلى كاميرا بجودة عالية، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وفق موقع "وان".

وشملت القائمة أيضا هواتف "غالاكسي أي80" و"إس10إي" المزودة بذاكرة بحجم 128 غيغابايت، بالإضافة إلى هواتف "غالاكسي نوت 9 و10 و10+".

ويشار إلى أن جميع الأجهزة مزودة بمعالاجات حديثة، وتعمل لمدة 20 ساعة دون شحن.