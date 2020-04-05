من عالم آخر.. الاستخبارات الأمريكية تنشر وثائق سرية لإبقاء المواطنين في منازلهم

وكتبت الاستخبارات على صفحتها عبر موقع "تويتر"، "الاستخبارات المركزية لا تستسلم في وجه أي تحد... حتى عندما يكون من عالم آخر، ابقوا في المنزل واكتشفوا المزيد من المعلومات حول تحقيقات الاستخبارات للسفن الفضائية الغامضة".

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a — CIA (@CIA) April 1, 2020

في الوقت الذي يحث فيه المسؤولون الالتزام بالحجر الصحي، نشرت وكالة الاستخبارات المركزية العديد من ملفات تحقيقاتها التي تم تصنيفها إلى فئتين: للمشككين وللمؤمنين، وبينها وثيقة تسمى بيانات عن الصحن الطائر فوق إسبانيا وشمال أفريقيا عام 1952.

وأوضحت الوكالة، "قررنا تسليط الضوء على بعض الوثائق التي تضم كمية كبيرة من المعلومات حول بحثنا في ظاهرة الأجسام الغريبة الطائرة، التي سيجدها المشككون والمؤمنون مثيرة للاهتمام".

ورفعت الاستخبارات عام 1978 السرية عن مئات الوثائق حول الأجسام الطائرة المجهولة، زعم أنه تم رصدها من أواخر الأربعينيات إلى الخمسينيات.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8503 حالة.