عقب زواج دام 51 عاما... فيروس كورونا يفتك بزوجين بفارق 6 دقائق

تسبب فيروس كورونا في وفاة زوجين أمريكيين تزوجا منذ 51 عاما، بفارق 6 دقائق فقط.

ووفقا لما نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أوضح بودي بيكر أن أبيه ستيوارت صاحب الـ72 عاما، ووالدته أدرين بيكر صاحبة الـ74 عاما، والمتزوجين منذ أكثر من 51 عاما، توفيا بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وقال بودي بيكر إن والديه لم يعانيا من أي مشاكل صحية أساسية قبل وفاتهما، على الرغم من أن أبيه كان مصابا بالربو.

This inseparable couple had been married for more than 51 years. They started feeling ill last month, and on Sunday, they both died — six minutes apart — due to complications from Covid-19. https://t.co/BmneXOLumj — CNN (@CNN) April 4, 2020

وأشار بودي إلى إصابة والده بالحمى ليتم إيداعه في العناية المركزة، لكن والدته لم يتم قبولها لأنها بدت بصحة جيدة، قبل أن تتدهور صحتها عقب يومين.

وبدأت صحة والديه تتدهور سريعا، قبل أن يخبره الأطباء بمفارقتهم للحياة بفارق 6 دقائق فقط.

يذكر أن جامعة جونز هوبكنز، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8503 حالة، كما وصل عدد المصابين إلى 312 ألف.