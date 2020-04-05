تنتج صمامات التنفس الصناعي… طالب إيطالي يحارب كورونا بطابعة "ثلاثية الأبعاد"

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هذا الطالب استطاع استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في صناعة صمامات خاصة بأجهزة التنفس الصناعي، التي يحتاجها المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويظهر مقطع فيديو، نشرته الشبكة، كيف يتم تصميم الصمامات وتصنيعها بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد، التي تستطيع صناعة تلك الصمامات بسرعة كبيرة.

وتعاني الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا على نطاق واسع من نقص في أجهزة التنفس اللازمة لمساعدة المرضى في مواصلة عملية التنفس حتى يتثنى للأطباء علاجهم.

وتواصل العديد من الشركات الكبرى تصميم أجهزة خاصة باستخدام تقنيات متطورة لصناعة أجهزة تنفس صناعي، ومنها شركة مرسيدس، التي استطاع مهندسو فرعها في بريطانيا بالتعاون مع مهندسي كلية لندن الجامعية من تصميم جهاز تنفس صناعي متطور، لذات الغرض.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

Mercedes-AMG F1 team develops new CPAP for COVID-19 patients https://t.co/whP5zOui97 — CNET News (@CNETNews) March 30, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 311 ألف مصاب ونحو 8500 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 130 ألف مصاب وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 124 ألف إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 97 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1400 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 89 ألف مصاب، وأكثر من 7500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 58 ألف إصابة، وأكثر من 3600 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 23 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 20 ألف إصابة ونحو 1500 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 17800 إصابة، وأكثر من 1700 حالة وفاة، تليها كندا بـ 14 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة في كل منهما، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8 آلاف مصاب.