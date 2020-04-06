شاب يطلب يد فتاة بإرسال خاتم الخطوبة إلى الفضاء... فيديو

خطط ليام بوف، البالغ من العمر 31 عاما للحظة المثالية لمدة عام بالاشتراك مع شركة "Sent Into Space"، في قصة حب دامت 15 عاما.

واهتم بوف وصديقته بيكي ديكسون بالفضاء منذ أن كانا طفلين، وارتفع الخاتم إلى مسافة أكثر من 30 مترا فوق الأرض، في 10 يناير/ كانون الثاني، وكانت العلبة مفتوحة على خلفية درجات الحرارة المتجمدة. وتلألأ الخاتم تحت أشعة الشمس.

ثم قامت الشركة بإرسال لقطات الفيديو المذهل للشاب حتى يتمكن من تحضير نفسه لطلب يد حبيبته.

وبعد أكثر من شهر، في 29 فبراير/ شباط، أخذ ليام مدرسة المدرسة الابتدائية بيكي، البالغة من العمر 28 عامًا، في نزهة على طول نهرهم المحلي عرض لها اللقطات وطلب منها الزواج، الحدث الذي انتهى بموافقة الفتاة.

في سياق متصل، فاجأ طيار في سلاح الجو الأمريكي حبيبته بعرض طلب فيه يدها، بعد رحلة لبالون حمل خاتم الخطبة إلى الفضاء وعاد به إلى الأرض.