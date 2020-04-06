إصابة نمر في حديقة الحيوانات بكورونا

أصيبت أنثى نمر من الفصيلة الماليزية، تعيش في حديقة حيوانات "برونكس" في مدينة نيويورك الأمريكية، بفيروس "كورونا".

وأجرى المسؤولون في الحديقة اختبار الكشف عن الفيروس للنمر البالغة من العمر أربع سنوات، بعد ظهور أعراض مرضية في جهازها التنفسي.

وجاء بيان "برونكس": "أصيبت أنثى النمر المدعوة ناديا وشقيقتها أزول ونمرين آخرين وثلاثة أسود أفريقية بسعال جاف".

وأضاف البيان أنّ "القطط الكبيرة تعاني من نقص في الشهية ولكنها بخير وتحت الرعاية البيطرية...".

ولاحظ مسؤولو الحديقة أن الاختبار الذي خضع له النمر أجري في مركز بيطري وليس هو نفسه الذي يخضع له الإنسان.

From Dr. Paul Calle, Bronx Zoo chief veterinarian; "The COVID-19 testing that was performed on our Malayan tiger Nadia was performed in a veterinary school laboratory and is not the same test as is used for people. — Bronx Zoo (@BronxZoo) April 6, 2020

يذكر أن الحديقة شهدت إصابة شخص يعتني بتلك الحيوانات، من دون أن تظهر عليه أعراض المرض.

وأغلقت الحدائق في مدينة نيويورك ابتدء من 13 مارس/آذار.

وأعلن أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اكتشاف 8327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولاية، ليتخطى إجمالي عدد الحالات 122 ألفا.