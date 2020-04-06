طبيب أمريكي يظهر طريقة صناعة كمامة في المنزل خلال ثوان... فيديو

حث المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على ارتداء كمامات من القماش بدلا من الطبية، وذلك بعدما نصحت منظمة الصحة العالمية بارتدائها لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشر المركز الطبي مقطع فيديو لكبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز وهو يظهر طريقة صنع كمامة الوجه من القماش في 45 ثانية فقط.

#DYK? CDC’s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19. Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps. https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK — CDC (@CDCgov) April 4, 2020

وحسب الطبيب والعضو في فريق مكافحة فيروس كورونا، فإن أي قماش تقريبا يمكن أن يستعمل في صناعة قناع الوجه، وكل ما يحتاجه الشخص هو أربطة مطاطية.

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض بارتداء كماكات الوجه القماشية في الأماكن العامة، حيث يصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين.

في وقت سابق، صرح الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يارزفيتش، لـ"سبوتنيك"، مؤكدا على ضرورة استخدام الكمامات فقط للمصابين، مضيفا: "استخدام الكمامات الطبية يمنح إحساسا مزيفا لمستخدمها بالوقاية من فيروس كورونا، لأنه يتجاهل أمورا أخرى كغسيل اليدين".

من جهته دعا عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو جميع سكان المدينة إلى تغطية وجوههم عندما يكونون في الخارج، مؤكدا على إمكانية استخدام الوشاح كغطاء.

كما قال مدير المركز روبرت ريدفيلد لموقع "ستات نيوز": "إنها (الكمامة) ليس للحماية من الفيروس، بل للمساعدة في تقليل تفشيه. وهناك بيانات علمية تظهر أن حاجز القماش يمكن أن يقلل كمية الفيروس التي تنتقل إلى الجانب الآخر".