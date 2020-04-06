"غوغل" تحتفي بالأطباء والعلماء الذي يكافحون كورونا

عبر محرك البحث "غوغل" الأمريكي، اليوم الاثنين، عن شكره وامتنانه للعاملين في المجال الصحي من أطباء وعلماء وممرضين، عن جهودهم المتواصلة في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد ورعاية وعلاج مرضاه من مختلف بقاع العالم.

وغيّر "غوغل" شعاره الشهير، ليتحول إلى رسومات يقوم فيها حرف "G" بإرسال قلب إلى حرف "E" الذي يرمز للعاملين في المجال الصحي.

وعند النقر على الشعار الجديد، ينتقل المستخدم إلى صفحة تضم نتائج بحث عن أخبار ومواضيع تتناول شكر "غوغل" لمكافحي "كورونا".

كما كتب "غوغل" في بيان له: "بينما يواصل مرض (كوفيد-19) التأثير على المجتمعات حول العالم، يجتمع الأشخاص لمساعدة بعضهم البعض الآن أكثر من أي وقت مضى، وعلى مدار الأسابيع القادمة، سنطلق سلسلة رسومات مبتكرة لشعارنا من أجل التعرف على العديد من هؤلاء الذين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس وتكريمهم اليوم، نود أن نقول: شكرا لجميع العاملين في مجال الصحة العامة والباحثين في المجتمع العلمي".

Today's Google Doodle gives thanks to all coronavirus health workers and researchers around the world... 😍 pic.twitter.com/U2zMtDN4nB — Ahmad Fawzy (@bedahplastik) April 6, 2020

​من ناحية أخرى، طورت شركة "غوغل" الأمريكية خاصية جديدة عبر محركها الأشهر للبحث حول العالم، لكل من يبحث عن "معلومة دقيقة" بشأن فيروس كورونا.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص "غوغل" قررت أن يتم تحسين نتائج محرك بحثها، بحيث تظهر البيانات والإعلانات الحكومية الرسمية في صدارة أي نتائج بحث خاصة بفيروس كورونا.

وستجعل غوغل تلك النتائج مخصصة لكل دولة على حدة.

Reliable information is more important than ever during the COVID-19 crisis. To help, we’re collecting COVID-19 education, prevention and local resources → https://t.co/0neh7QPEWv pic.twitter.com/i8vTOHJmDg — Google (@Google) April 2, 2020

كما أن متصفح "غوغل" سيقدم المعلومات الرئيسية مباشرة، إلى المستخدمين كاملة في نتائج البحث، من دون الحاجة إلى النقر على أي روابط، وأي تحديثات مهمة مثل إغلاق المدارس أو توجيهات البقاء بالمنزل أو توقيتات حظر التجول وما إلى ذلك من معلومات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏