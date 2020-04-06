بالفيديو... قطيع من الإبل يستغل حظر التجول في مكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لقطيع من الإبل يتجول ليلا بحي الشرائع في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في ظل الهدوء الذي يعم في الشوارع، وخلوها من المارة والسيارات تنفيذا لإجراءات منع التجول.

ويبدو أن الإبل استغلت وقت حظر التجول لدخول المدينة، مستغلة خلو الشوارع من المارة.

وتنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قررت السلطات السعودية فرض حظر تجول مع عزل 7 أحياء سكنية في محافظة جدة السعودية وحظر التجول فيها على مدار 24 ساعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيديو متداول ..

قافلة من الإبل تتجول ليلاً بحي الشرائع مخطط 4 ، بعد الهدوء الذي أنتاب الشوارع ، وخلوها من المارة والسيارات ، تماشياً مع إجراءات منع التجول. pic.twitter.com/dkxsfZ14r3 — أخبار مكة المكرمة (@AkhbarMakkah) April 6, 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523 مصابا، لافتة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل المجموع إلى 38 حالة وفاة.

وشددت الوزارة على أن خطورة الفيروس لا تقتصر فقط على كبار السن، بل إن الشباب معرضون أيضا للإصابة به، داعية إلى الالتزام بتعليمات عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏