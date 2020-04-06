"أوبر" توفر وظائف بديلة لسائقيها المتضررين من كورونا

أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توفيرها ميزة جديدة لسائقيها المتضررين من تراجع الطلب على سيارات الأجرة، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتلقى سائقو "أوبر" في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بريدا إلكترونيا، تعلن فيه عن أن الميزة الجديدة أصبحت متوافرة عبر تطبيقها، وتحمل اسم "Work Hub"، والتي تتضمن وظائف شاغرة في مجال التوصيل وإنتاج الغذاء والبقالة، بحسب موقع "ذا فيرج".

وأشارت " أوبر " في رسالتها إلى أنها ستتواصل مع سائقيها المسجلين الذين يحملون رخصة تجارية، ويزيد عددهم على 240 ألف سائق لتوصيلهم بشركات تقدم خدمات لوجستية من أجل فرص للتوظيف والتعاقد.

وعن الشركاء المتعاقدين معها لتوفير الوظائف، قالت "أوبر" إنها ستدرج إعلانات وظائف لأكثر من 24 شركة، من بينها سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" وخدمات الشحن "فيديكس" و"يونايتد بارسل سيرفيس" و"بيبسيكو" و"هيرتز غلوبال" وسلسلة صيدليات "والغرينز" ومتاجر بقالة أمريكية.

وقالت "أوبر" إن عرض الوظائف الجديد يقتصر حتى الآن على الولايات المتحدة، ولكنه سيكون جزءا من مسعى عالمي.

ولا تقتصر مساعدات "أوبر" لسائقيها على توفير وظائف بديلة، بل تمنح مساعدات مالية للسائقين الذين أصيبوا بمرض (كوفيد-19) أو الذين تم تعليق حساباتهم، أو طلب منهم مسؤولو الصحة العامة الخضوع للحجر الصحي.

وتعاني خدمة استدعاء سيارات الأجرة انهيارا شبه كامل في ظل عزل مناطق واسعة بالولايات المتحدة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وشهدت "أوبر" انخفاصات في الطلب على سياراتها للأجرة في مدن أمريكية كبيرة، مثل سياتل، كما تتوقع أن يمتد ضعف الإقبال إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ومدينة نيويورك، ووفقا لمعلومات، فقد تسبب الفيروس في قطع أعمال "أوبر" الإجمالية بنسبة تصل إلى 50%، بحسب موقع "ذا إنفورميشن".