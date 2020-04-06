كيفية زيادة سرعة الإنترنت خلال الحجر الصحي؟

نظرًا لأن العديد من الأشخاص يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت خلال الحجر الصحي، فإن متوسط سرعة الإنترنت، أثناء ساعة الذروة، ينخفض. ولكن هناك طرق لتحسين وزيادة السرعة التي ينصح الخبراء بها.

أولا، تحتاج إلى تحويل عمل "الراوتر" (وهو جهاز بث الإنترنت) إلى نظام عمل متعدد القنوات. وفي حال كان جهازك يدعم الاتصال بتردد 5 غيغا هرتز، فسيتم الانتقال إلى هذا الوضع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سرعة الإنترنت، ولكن ستنخفض مسافة البث.

وينصح الخبراء بعدم وضع "الراوتر" بالقرب من الميكروويف والهواتف المنزلية اللاسلكية وأجهزة مراقبة الأطفال، لأنها تستخدم نفس التردد.

وأضاف الخبراء أنه يجب عليك أن تقوم بفحص جهازك بحثا عن الفيروسات التي يمكن أن تبطئ سرعة الإنترنت، وفي حال لم تستطع القيام بذلك بنفسك (حذف الفيروسات) قم بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على المساعدة.

وأشار الخبراء إلى أن معظم الأشخاص يستخدمون الإنترنت في المساء، لذلك تكون سرعة الإنترنت أكبر في فترات النهار والليل، حيث ينصح بالقيام بالمهام ضمن هذه الفترة.

كما ينصح الخبراء بشراء "راوتر" جيد يبث الإنترنت لمسافات طويلة، ويدعم تقنية تعدد الموجات، مشيرين إلى أن أكبر سرعة يمكن الحصول عليها في المنزل هي أثناء اتصال الكمبيوتر بالإنترنت بسلك مباشر، حيث أن العمل بتقنية "الواي فاي" تقلل من سرعة الإنترنت إلى الضعف على أقل تقدير.