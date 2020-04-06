في أقل من شهر... وفاة ممثل أمريكي آخر بفيروس كورونا

توفي الممثل الأمريكي، جاي بينيديكت، عن عمر 68 عاما، بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الاثنين، أن بينيديكت توفي السبت 4 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب ما أعلنت الوكالة التي تدير أعماله.

It is with great sadness that we announce the passing of our dear client Jay Benedict, who this afternoon lost his battle with COVID-19. Our thoughts are with his family ❤️ — TCG ArtistManagement (@TCGArtist) April 4, 2020

وولد جاي بينيديكت في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكنه انتقل إلى أوروبا في ستينيات القرن الماضي، وأمضى معظم حياته العملية في المملكة المتحدة.

Aliens' Actor Jay Benedict Passed Away Today Due To COVID-19 - https://t.co/cLLucMD3l6 pic.twitter.com/6swtysJvJu — Alien vs. Predator Galaxy (@avpgalaxy) April 4, 2020

Sad news today that Jay Benedict, Luke's friend, Deak in the Tosche Station scenes of Star Wars has passed away. @HamillHimself pic.twitter.com/bElXGxtPTq — It's(not)MarkHamill (@ItsMarkHamill) April 4, 2020

ونال جاي بينيديكت شهرته كونه أحد أبطال المسلسل التلفزيوني "إمرديل"، إلى جانب مشاركته في أفلام شهيرة وناجحة، منها "ذا دارك نايت رايسز" للمخرج كريستوفر نولان من إنتاج 2012، وهو الفصل الأخير من مشوار البطل "باتمان"، إلى جانب فيلم الخيال العلمي "Aliens" إنتاج 1986 ومن إخراج جيمس كاميرون.

وتأتي وفاة جاي بينيديكت بعد وفاة ممثل أمريكي آخر هو مارك بلوم، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك في 27 مارس/ آذار.

وتوفي مارك بلوم عن 69 عاما، ومن أشهر أعماله الفنية فيلم "Desperately Seeking Susan" من بطولة مادونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، حتى أمس الأحد، مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.