"آبل" دفعت لهاكر 75 ألف دولار بسبب خروقات "آيفون"

كافأت شركة "آبل" الأمريكية "هاكر" (متسلل إلكتروني) بمبلغ 75 ألف دولار، وذلك بعد نجاحه في رصد ثغرة أمنية مكنته من اختراق كاميرات هاتف "آيفون" وكمبيوترات "ماك".

واكتشف "الهاكر" 7 نقاط ضعف داخل "سفاري" متصفح الإنترنت الخاص بأجهزة "آبل"، وأشار إلى أن 3 منها فقط يمكن استعمالها لاختراق الكاميرا وسجل الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها بواسطة هواتف "آيفون" وأجهزة "ماك"، بل والتنصت على أصحابها، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

و"الهاكر" يدعى ريان بيكرين، وهو باحث أمني ومسؤول سابق في شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الإلكترونية.

ويشرح بيكرين أنه لا يحتاج الاختراق سوى أن يزور صاحب الهاتف موقعا خبيثا، بحيث يمكن لمطوريه النفاذ بعد ذلك إلى كاميرا جهاز "آبل"، خاصة إذا كان يتضمن تطبيق مكالمات الفيديو، مثل "زووم"، الذي يواجه حاليا شكاوى بشأن انتهاك الخصوصية.

وصرح ريان بيكرين لـ"فوربس" أن اكتشافه لهذه الثغرات يعود إلى ديسمبر/ كانون الأول 2019، وأن "آبل" قامت بإصلاحها فور التأكد من صحتها وتأثيرها على أجهزتها.

وقال: "كشف بحثي عن 7 ثغرات، ولكن تم استخدام 3 منها فقط في نهاية المطاف للوصول إلى الكاميرا والميكروفون في الأجهزة، وقامت "آبل" بالتحقق من جميع الثغرات السبع على الفور، وتمكنت من إصلاح الثغرة الخاصة بالتسلل إلى الكاميرا في تحديث "سفاري" (13.0.5) الذي تم إصداره في 28 يناير/ كانون الثاني، فيما تم إصلاح باقي الثغرات والتي كانت أقل ضررا في إصدار "سفاري" رقم (13.1) والذي طرح في 24 مارس.

وأشار بيكرين إلى أن الـ75 ألف دولار هي أول مكافاة ينالها من شركة "آبل"، ضمن برنامج مكافآتها لرصد الثغرات الأمنية، مضيفا أنها "بداية جيدة" بالنسبة له.

وقال: "لقد استمتعت حقا بالعمل مع فريق أمن منتجات "آبل" عند الإبلاغ عن هذه المشكلات، إن برنامج المكافآت الجديد سيساعد على تأمين المنتجات وحماية العملاء، أشعر بالحماس حقا لأن "آبل" تحتضن مساعدة المجتمع في مجال البحث الأمني.