خالد النبوي يكشف تفاصيل وعكته الصحية لأول مرة... فيديو

كشف الفنان المصري، خالد النبوي، لأول مرة عن تفاصيل وعكته الصحية التي ألمت به في شهر يناير/ كانون الثاني، ودخل على أثرها المستشفى في الحال.

وقال أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، أمس الاثنين، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إنه أثناء إجرائه لقاء صحفيا شعر بتعب شديد في منطقة الصدر، وتوجه على الفور إلى مستشفى قصر العيني الفرنسي في القاهرة.

وأضاف أنه خضع هناك لرسم قلب، ليتبيّن إصابته بقصور حاد في الشريان التاجي، الأمر الذي دعا إلى إجرائه عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

وتابع النبوي أنه كان يريد الانتقال لمستشفى خاص، ولكن الطبيب المعالج أكد له أن الوقت ليس في صالحه.

كما أكد أنه استفاق بعد العملية على حب ورسائل جمهوره، والدعوات بالشفاء التي تلقاها منهم، وكذلك اطمئنان العديد من زملائه الفنانين على صحته، مثل أحمد السقا وأحمد عز ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز وهاني سلامة ومنى زكي ونيللى كريم وهند صبري والإعلامي محمود سعد.

ولفت خالد النبوي إلى أنه بعد الخروج من المستشفى، كان يواجه صعوبة في النوم لمدة 3 أسابيع، حتى تعرف على الدكتور حازم رفاعي من خلال المطرب، محمد حماقي، مشيرا إلى أنه كان سببا في شفائه تماما من أزمنه الصحية بفضل اتباع نصائحه وتعليماته.

وحرص خالد النبوي على توجيه الشكر إلى زوجته عبر برنامج "صاحبة السعادة"، مشيرا إلى أنها قدمت له كل الدعم خلال فترة مرضه وطوال حياته.

واحتفل خالد النبوي في الأشهر الماضية بطرح أحدث أفلامه "يوم وليلة"، في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

كما حقق النبوي نجاحا كبيرا في دور البطولة للمسلسل التاريخي "ممالك النار"، الذي عرض على شاشة "إم بي سي"، وجسد في أحداثه دور السلطان طومان باي.

ومسلسل "ممالك النار" من بطولة الممثل المصري والعالمي، خالد النبوي، ومحمود نصر، ورشيد عساف، وكندة حنا، ومنى واصف، وعبد المنعم عمايري، وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على جميع قنوات "إم بي سي"، ومن إنتاج "جينوميديا" للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصل عدد حلقاته لـ14 حلقة.