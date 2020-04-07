الموت يغيب الفنانة اللبنانية هند طاهر

غيب الموت الممثلة اللبنانية، هند طاهر، اليوم الثلاثاء، التي توفيت عن عمر ناهز 76 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

ومن المقرر أن تتم مراسم تشييع الراحلة في مقابر الشهداء في بيروت.

من جانبها، اعتذرت أسرة الفنانة الراحلة عن قبول العزاء إلا من خلال الهاتف، وذلك نظرا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، بحسب محطة "إل بي سي" اللبنانية.

ونعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، هند طاهر، بهذه الكلمات: "بكل أسى وحزن الزميلة الممثلة هند طاهر، وتقدمت من عائلتها الكريمة بأحر التعازي والمواساة، رحمها الله وأدخلها فسيح جناته. لكم طول البقاء"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ونعى عدد من الفنانين هند طاهر، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد المطرب اللبناني، عامر زيان، عبر حسابه على موقع "تويتر": "الله يرحم هند طاهر وتعازينا لكل محبيها وأهلها".

الله يرحم #هند_طاهر وتعازينا لكل محبيها واهلها — Amer Zayan (@amerzayyan) April 7, 2020

​وكتب الفنان اللبناني، طارق سويد عبر "تويتر": "بحبك من نص قلبي... رح اشتقلك.. احلى ماما حنان.. الى اللقاء هند طاهر".

بحبك من نص قلبي... رح اشتقلك.. احلى ماما حنان.. الى اللقاء هند طاهر ❤️ https://t.co/ARZ0O4Mlaw — Tarek soueid (@Tareksoueid) April 7, 2020

​وشاركت الإعلامية اللبنانية، يمنى شري، آخر لقاء إعلامي للراحلة هند طاهر، والذي أجرته معها.

#هند_طاهر في ذمة الله 🙏

آخر لقاء إعلامي لها كان بيننا وللاسف لظروف البلد لم نعرضه عالهوا

مقصرين هذا كان شعوري

هند طاهر طاهرة العقل والروح والقلب والنجاح والأخلاق الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة آمين 🙏♥️🙏

التعازي عبر الهاتف فقط شيء موجع زيادة#يمنى_شري pic.twitter.com/LJ6eUnIYcO — Youmna Sherry (@YoumnaSherry) April 7, 2020

​وشاركت هند طاهر في العديد من الأفلام المصرية واللبنانية، ومن أبرزها "النصابين الثلاثة" من بطولة دريد لحام وفريد شوقي وهو من إخراج نيازي مصطفى، ومن إنتاج 1968، وفيلم "الضياع" إنتاج 1971، ومن بطولة رشدي أباظة وناهد شريف ومن إخراج محمد سلمان.

كما يزخر مشوار هند طاهر بالعديد من المسلسلات الشهيرة، منها "عليا وعصام" و"البخلاء" و"راس غليص" و"عيوق ورفقاتوا".