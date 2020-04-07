شرطة دبي تقبض على شخص نشر فيديو وهو يتعاطى الهيروين متحديا الأجهزة الأمنية

ألقت شرطة دبي في دولة الإمارات القبض على شخص قام بتحدي الأجهزة الأمنية الإماراتية عبر مقطع فيديو صوره لنفسه وهو يتعاطى مخدر الهيروين.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في بيان لها على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن "صاحب الفيديو شاب آسيوي الجنسية، مشيرة إلى اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بحقه".

وكشف مدير مكافحة المخدرات العميد عيد محمد ثاني حارب، أنه تم تتبع مقطع الفيديو فور انتشاره على مواقع التواصل، وتم إلقاء القبض على المتهم بعد عدة ساعات، وتحويله للجهات المختصة.

وأكد أن "مواقع التواصل ليست منابر للتباهي بالسلوكيات الشاذة".

وأهاب بعدم تداول تلك الفيديوهات لأنها قد تجر عددا من الأشخاص إلى تجربة فكرة تعاطي المخدرات.

كما شدد على أن شرطة دبي تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة بقصد التعاطي أو الترويج أو المتاجرة وكذلك تصوير مقاطع فيديو تسهم في نشر أفكار هدامة تضر بالمجتمع وتسهم في انتشار أفكار سلبية.