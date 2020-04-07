فريق عمل مسلسل "آل رايز" الأمريكي يصور عن بعد بسبب كورونا

سيتم تصوير حلقة من مسلسل "آل رايز" لمحطة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية عن بعد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مع بقاء كل ممثل في منزله، في سابقة في هذا المجال.

وسيستخدم منتجو المسلسل مجموعة من الوسائل المتاحة للتصوير عن بعد من دون التجهيزات الاحترافية، بحسب ما ذكر موقع "tvinsider".

ومع الانتهاء من تصوير مشاهد كل ممثل، سيستخدم القيمون على المسلسل مؤثرات خاصة لتغيير الديكور وإضافة ما يريدون عليه، وستنجز الحلقة مع الالتزام الكامل بإجراءات العزل الذاتي، التي تطبقتها السلطات في ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس حيث تجري أحداث المسلسل.

#AllRise will pick up production using FaceTime, WebEx, Zoom and other online tech, with the cast recording footage from their homes. https://t.co/pfu1vMoAah — TV Insider (@TVInsider) April 6, 2020

​وسيصور مدير التصوير منفردا مشاهد في الخارج أو من سيارته، كي تسمح للحلقة بإظهار ظروف العزل الحقيقية.

ويعرض حاليا الموسم الأول لمسلسل "آل رايز"، وستبث الحلقة في الرابع من مايو/ أيار المقبل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و360 ألف إصابة، ونحو 76 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 290 ألفا.