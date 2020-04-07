الطيور المهاجرة تغزو الشواطئ بسبب كورونا... صور

بعد أن كانت تخشى الاقتراب من البشر خوفا من أذيتهم لها، أكسب فيروس "كورونا" المستجد ميزة لأنواع مختلفة من الطيور البحرية والمهاجرة لكي تغزو شواطئ العالم بكل أريحية والبحث عن رزقها، بعد فرض حظر التجوال في مدن مختلفة.

الطيور تستولي على أكثر الشواطئ ازدحاما في بيرو

عادة ما يكون شاطئ "أغوا دولسي" في بيرو بجنوب أمريكا "بحرا من البشر"، إذ يكون مزدحما بما يصل إلى 40،000 شخص يوميا في ذروة الصيف، والذي يمتد من ديسمبر/ كانون الأول إلى مارس/ آذار، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية.

ولكن غيّرت جائحة الفيروس التاجي ذلك المشهد تماما، بعدما أعلن رئيس بيرو، مارتين فيزكارا، حالة الطوارئ، نتيجة تصاعد حالات الوفيات إثر تفشي الفيروس، وأمر الناس بالبقاء في منازلهم، الأمر الذي أدى أدى إلى إفراغ الشاطئ من الناس بصورة كبيرة، في مشهد نادر الحدوث.

وعادة ما يكون الشاطئ البالغ طوله نصف ميل من الرمال البنية الرمادية على بعد 12 ميلا جنوب وسط ليما ملاذ للطبقات العاملة، وهو المكان الذي يغوص فيه زوار مرتفعات الأنديز لأول مرة في البحر.

We were so busy fighting one war we didn't notice another had begun.



"Birds claim Peru beach emptied by virus outbreak" https://t.co/ly72sVIQ3n pic.twitter.com/e5gmkEwcja — pourmecoffee (@pourmecoffee) April 2, 2020

لكن في الأيام الأخيرة، شهد الشاطئ المقفر غزوا من جيش من الطيور البحرية للأراضي الرملية التي هجرها الناس، وبدلا من أن يكون الشاطئ مغطى بآثار أقدام بشرية، فإن آثار أقدام طيور النورس والبجع تغطي المكان بصورة عبثية.

لكن كان هناك توماس كابريرا، البالغ من العمر 86 عاما، الذي رُصد وهو كان يجلس على رصيف صغير يستمتع بالعزلة النادرة من بين القلائل الذين تحدوا الحظر.

وقال: "لا يوجد أشخاص في الشوارع ولا سيارات تسير ولا مصانع تعمل".

خلو "جنة الطيور" في تركيا

كذلك الحال بالنسبة لبحيرة "سيفا" الشهيرة بـ"جنة الطيور"، الموجودة في ولاية قيرشهير التركية، التي أصبحت الطيور المهاجرة مسيطرة عليها في الوقت الحالي، بعد خلوها تماما من مئات من الطيور الأخرى كالنورس والبط والفلامينغو، التي اعتادت أن تتجمع في وسطها فقط تجنبا لزوارها الذين كانوا يرغبون في التقاط الصور التذكارية معها.

وأصحبت الطيور القادمة هذا العام إلى البحيرة تتجول بحرية تامة، وسط غياب الزوار بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا"، بحسب عمر تشيتينار، رئيس الجمعية البيئية لبحيرة "سيفا".

لكن أكد تشيتينار أنه وعلى الجانب الإيجابي، فإن الوضع الحالي أتاح الفرصة لعدد قليل من الزوار رؤية أصناف الطيور عن قرب وبالعين المجردة.

مصائب قوم عند قوم فوائد.. تدابير كورونا تعود بالخير على الطيور المهاجرة

أتاحت التدابير المفروضة في تركيا لمكافحة انتشار كورونا من قبيل التزام المنازل، فرصة للطيور المهاجرة في ولاية قيرشهير وسط البلاد كي تتجول بأريحية في محيط بحيرة سيفا المعروفة بجنة الطيورhttps://t.co/aLaOO6NOht pic.twitter.com/F5CtvHZT2S — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 7, 2020

مصر... شواطئ البحر الأحمر فارغة للطيور

أما في مصر، فتوافدت أعدادا كبيرة من الطيور البحرية على شواطئ البحر الأحمر، وخاصة الجزر البحرية، نتيجة فرض حظر التجوال بسبب "كورونا"، الذي أوقف الأنشطة البحرية على الشواطئ وكذلك رحيل السياح الأجانب.

وتعد بيئة البحر الأحمر مناسية لكافة الطيور، وذلك لأنها تجمع بين البيئة البحرية والجبلية والساحلية التي تناسب العديد من الأنواع المختلفة لتلك الطيور، سواء كانت مهاجرة أو مقيمة لإتمام عملية التعشش.

كما أن هذه البيئة مفيدة من ناحية البحث عن مصدر للغذاء، لأن أغلب الطيور البحية تتغذى على الأسماك.

الطيور البحرية تنتشر على شواطئ البحر الاحمر 💙 الطبيعة تتحدث 😍 البحر بحرهم بقى خدوا راحتكوا مؤقتًا 😂 pic.twitter.com/XA4oF0R16z — اشرقت 🇪🇬⁩ (@Ashraqt2222) April 7, 2020

وأشار إبراهيم سعد، أحد باحثي البيئة ومراقب الطيور بمحميات البحر الأحمر، إلى أن "مناطق الجزر الشمالية وجزر الغردقة وجزر وادى الجمال، حماطة جنوبا، ومنطقة علبة مناطق مهمة لتواجد الطيور"، موضحا أن تلك المناطق معلنة كمحميات طبيعية، وتعتمد الطيور البحرية على الغذاء فى تلك المناطق"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

بينما لفت الباحث البيئي بالبحر الأحمر، الدكتور أحمد غلاب، إلى أن "البحر الأحمر يعد إحدى المحطات الهامة لهجرة الطيور بين القارات فى الربيع والخريف من أفريقيا إلى أوروبا والعكس، إذ تظهر فى تلك التوقيت أعداد كبيرة من الطيور لقلة نشاط الإنسان فى البحر بسبب وباء "كورونا" العالمي".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.