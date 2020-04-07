ظاهرة فلكية فريدة في سماء العالم العربي تزامنا مع ليلة النصف من شعبان

تشهد سماء الوطن العربي هذه الليلة، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، وهي البدر العملاق والذي يعد هو الأكبر لعام 2020، والذي سيكون جليًا للناظرين إلى السماء طوال ليل اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن هذا ثالث بدر عملاق (من أصل أربعة لهذا العام) وأكثرها إضاءة، وظهر مع غروب شمس اليوم بألوان تتراوح بين الحمرة والبرتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي.

أول صور للبدر العملاق.. صوبوا أنظاركم للسماء الآن لمشاهدة أكبر بدر فى 2020#البدر_العملاق https://t.co/hfrFFo1J9r pic.twitter.com/x3f6qdl4Sj — اليوم السابع (@youm7) April 7, 2020

​وبعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق بدا باللون الأبيض الفضي المعتاد. ويتميز القمر (البدر) اليوم الثلاثاء -ليلة النصف من شعبان- عن باقي الأقمار (البدر) الأخرى لهذا العام لأنه تزامن بشكل استثنائي مع وقوعه في نقطة الحضيض عند الساعة (6:08 مساء بتوقيت جرينتش).

ولا يلاحظ فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق مقارنة بأقمار البدر الأخرى ولكن للمتخصصين ملاحظة حجم إضافي ظاهري له، وكبقية الأقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير ذو أهمية لهذا البدر العملاق على الكرة الأرضية باستثناء التأثير على حركة المد والجزر (وهو أمر طبيعي).