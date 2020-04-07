منتجع سياحي على مساحة 30 ميلا مصمم بالكامل من مادة الفلين... صور

تسعى دوما شركات السياحة والدول إلى تصميم منتجعات سياحية وفنادق مبتكرة، وبعضها يلجأ إلى مواد بناء صديقة للبيئة، لكن أن يكون هناك منتجع سياحي مصنع بالكامل من "الفلين"، فذلك هو أغرب موقع سياحي في العالم يمكن أن تشاهده.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا حول المنتجع السياحي "تيفولي إيفورا" في البرتغال، والمصنع بالكامل من مادة "الفلين" الصديقة للبيئة.

ويتميز المنتجع السياحي المصنع من الفلين بأنه يتمتع بدرجة حرارة ثابتة طوال شهور العام، كما أنه مقاوم للماء والحريق أيضا.

#Alentejo #Portugal #ecoresort #dontcancelpostpone 🇵🇹🌻🌿 Something positive to look forward to when the crisis is over! 🙂 Inside the amazing eco-hotel made from #Cork - which is waterproof, fireproof and helps to keep the building at a steady temperature https://t.co/mDfqEZNjkj pic.twitter.com/56JPU2xHLv — Jorge Carmo (@JorgeCarmo9) April 7, 2020

​وقالت الصحيفة البريطانية إن البرتغال استفادت من فكرة أنها أكبر منتج لمادة الفلين في العالم.

وتم بناء منتجع "تيفولي إيفورا" على مساحة 30 ميلا، وهو مكون من 56 جناحا ويقع في منطقة "إلينتيخو" الأثرية، وفي وسط بستان كبير من أشجار الفلين أيضا.

​ولم يتم إدخال أي مادة غريبة بخلاف الفلين في بناء المنتجع، بدءا من الواجهة الأمامية وحتى قسم الاستقبال وباقي غرف الفندق.

ولتشغيل المنتجع السياحي يعتمد الفندق على الطاقة الحرارية الأرضية، فيما يعتمد على الألواح الشمسية لتسخين المياه.

كما أن استخدام الفلين قلل من نفقات تشغيل المنتجع السياحي وفواتير الكهرباء والطاقة.

Escape from the daily routine and spend a family getaway with a quiet and restful stay at Tivoli Évora Ecoresort. Relax and unwind, life is cool by the pool.https://t.co/gDy3EZttL8 pic.twitter.com/fhpEzV7vuJ — Tivoli Hotels (@tivolihotels) February 28, 2020

​ويوفر المنتجع عددا كبيرا من الهدايا التذكارية المحلية من الفلين، بدءا من الحقائب والقبعات والعلاقات والأحذية والمظلات، وحتى ملابس السباحة "البكيني"وجميعها مصنوعة من الفلين.

وتعد منطقة إيفورا، ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، حيث يوجد فيها معبد روماني مذهل.