القبض على شخص ظهر بفيديو مناف للأخلاق في السعودية

ألقت الشرطة السعودية القبض على شخص؛ ظهر بمقاطع فيديو وهو يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية، داخل متجر في حي البطحاء وسط العاصمة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه "بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداوَلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشخص، تمكنت الجهة المختصة من كشف هويته، والقبض عليه، وجميع مرافقيه".

وأضاف أن "جميعهم من الجنسية اليمنية".

وأوضح أنهم "مخالفون لنظام أمن الحدود، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر".

وأشار إلى أنه "قد جرى إيقافهم، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة".