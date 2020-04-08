قرد جميل لكنه شقي... فيديو

تعد القرود واحدة من الكائنات، التي يعشق البشر مشاهدتها في حدائق الحيوانات والغابات، لأنها تمتلك قدرة على جعل الآخرين يشعرون بالسعادة خلال ممارسة أنشطتها الحياتية.

تعشق القرود تناول الموز، وربما يكون ذلك سببا في اندلاع خلاف بين قرد وآخر لتقاسم تلك الثمرة.

يظهر فيديو، نشرته صحيفة "الصين اليومية"، على "فيسبوك" قردا جميلا، لكنه شقي، حيث يقوم باختطاف ثمرة الموز من قرد آخر، أكبر منه، بعدما أزال جزءا من غلافها.

وتقول الصحيفة، إن القرد ذو اللون الذهبي، الذي يظهر في الفيديو، يبدوا جميلا جدا، لكنه يقوم بحركات مثيرة.