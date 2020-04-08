ارتفاعه 154 مترا... الصين تستأنف العمل بسد مائي ضخم

استأنفت الصين العمل بسد مائي ضخم ارتفاعه 154 مترا، في مقاطعة قويتشو، جنوب غربي البلاد، من المقرر أن يوفر إمدادات المياه لعشر مقاطعات.

وقالت صحيفة "الصين اليومية" إن الصين استأنفت العمل بمشروع السد العملاق، جنوب غربي البلاد، الذي يعد واحدا من مشروعات البنية التحتية الضخمة، في البلاد.

ونشرت صفحة "تشي مومنت"، التابعة للصحيفة، صورا ترصد جانبا من الإنشاءات الخاصة بالسد، الذي كانت بداية العمل فيه عام 2015.

وبعد استكمال السد سيكون مصدرا لتوفير المياه لأكثر من 2.6 مليون شخص في 10 مقاطعات.

وتظهر الصورة العاملين في السد، بعدما تم استئناف عملية تشييده.

ونشرت صفحة "تشاينا ديسكوفري" على "فيسبوك"، صورا أخرى لموقع السد الذي تحيط به تضاريس جبلية من عدة جوانب.