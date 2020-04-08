أكثر خطوط السكك الحديدية غرابة في العالم... أحدها تسير وسط الغيوم وأخرى توصف بـ"أنف الشيطان"

تختلف خطوط السكك الحديدية من دولة إلى أخرى، لكن يبدو أن بعض الدول قررت أن تنفذ أغرب قطارات وخطوط سكك حديدية للتعامل مع مختلف المظاهر والتضاريس الجغرافية.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا حول أغرب خطوط السكك الحديدية في العالم، وفقا لما نشرته كتابة "ريل جيرني" (رحلة القطار).

وقال ديفيد روس، مؤلف الكتاب: "هناك دائمًا شعور بالمغامرة عند الذهاب في رحلة بالقطار، لذلك أعتقد أن بعض البلدان جعلتها أكثر إثارة وحماس أيضا".

وتمتد السكك الحديدية حول العالم لأكثر من مليون كيلومتر، وبعضها كان فيه بعض المسارات ذات المناظر الخلابة والخطرة أيضا.

وتابع روس: "هناك دائمًا شعور بالمغامرة عند الذهاب في رحلة بالقطار. سواء كان على متن قطار الشرق السريع من لندن إلى إسطنبول، أو السفر في روكي ماونتينير عبر جبال الروكي الكندية إلى ساحل المحيط الهادئ".

وجاءت قائمة السكك الحديدية الأغرب على النحو التالي:

​- سكة حديد ألاسكا

يمتد الساحل الكلاسيكي للسكك الحديدية في ألاسكا على الشاطئ الشمالي للممر المائي "تورناغين آرم"، الذي يرتبط بخليج ألاسكا ولديه أكبر المد والجزر في الولايات المتحدة - يصل أحيانًا إلى 40 قدمًا.

يقول الكتاب إن السكك الحديدية مملوكة لولاية ألاسكا وهي واحدة من الخطوط القليلة غير التابعة لشركة أمتراك لتشغيل خدمات الركاب المنتظمة.

Cumbres & Toltec Scenic Railroad pic.twitter.com/CewLPxUpOC — Yard Limit (@Yard_Limit) September 14, 2017

​- سكك حديد كومبرز آند تولتيك – كولورادو في ولاية نيومكسيكو

هذا خط سكة حديد بقياس 914 ملم (3 قدم) يربط بين أنطونيتو ​​وكولورادو وشاما، في نيو مكسيكو.

يوضح الكتاب، إنه تم بناؤه في الأصل بواسطة السكك الحديدية دنفر وريو غراندي الغربية في عام 1881 لخدمة صناعة التعدين، ولكن أعيد تشكيله كسكك حديد "تراثية" في عام 1970، حيث يعمل بخدماته باستخدام قاطرات بخارية قديمة.

A report produced for Manitou Springs strongly recommends that the city come to terms with the owners of the Pikes Peak Cog Railway to rebuild and reopen the 127-year-old attraction. https://t.co/iqjKlC9ck3 pic.twitter.com/f2XThGuVos — CS Business Journal (@CSBizJournal) October 14, 2018

​- سكك حديد مانيتو وبيكس بيك – كولورادو

تعرف السكك محليا باسم "ذا كوغ"، وهي أعلى خط سكة حديد في أمريكا الشمالية ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 4115 متر في قمة بايكس، وتم افتتاحها في يونيو 1891، وتستخدم قاطرات مصممة خصيصًا ورف مركزي مسنن للمساعدة في التسلق ومنع الانزلاق. يخضع حاليًا للتجديد، سيتم إعادة فتحه في عام 2021

View Of Autumn Foliage From The Mount Washington Cog Railway Train by Jeff Folger https://t.co/qlXaH6TCiA pic.twitter.com/S1muW9yI0f — Explore New England (@Foliage_Reports) September 24, 2017

​- سكة حديد جبل واشنطن كوغ، نيو هامبشاير

تم افتتاح هذا الخط الحديدي المسنن، الذي تم افتتاحه عام 1869، إلى قمة جبل واشنطن البالغ ارتفاعها 1916 مترًا. في الوقت الحاضر تعمل قاطرات الديزل الحيوي، تحتفظ بمحركين بخاريين مخضرمين.

وتعد تلك هي أول سكة حديدية مسننة في العالم تصل إلى أعلى الجبل، ولا تزال من بين الأشد انحدارًا في العالم.

​- سكك حديد جبال روكي، كندا

يمتد "الكندي" من تورنتو عبر جاسبر إلى فانكوفر وهنا، تجعل الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والجبال الرائعة المنظر من سيارة قبة فيستا بينما تتسلق درجة في جبال الروكي. تستغرق الرحلة 4،466 كيلومتر (2791 ميل) أربع ليالٍ في القطار

Gadding about in the Argentinian altiplano before starting MW trip, crossing highest altitude La Polvorilla railway viaduct in the world still in use - a mere 4220 metres above sea level. Breathtaking and breathless... pic.twitter.com/S2rpbWkkDE — La Bascula Wines (@LaBasculaWines) February 14, 2018

​- سكة لا بولفوريلا، مقاطعة سالتا، الأرجنتين

جسر لا بولفوريلا هو الأعلى في العالم، يبلغ ارتفاع هذا الهيكل المنحني 20.7 مترًا على ارتفاع 4182 مترًا (13720 قدمًا) - وهي أعلى نقطة على طريق قطار الأرجنتين إلى الغيوم، ويحمل القطار أسطوانات أكسجين ومساعدات طبية لمن يعاني من مشاكل مع الارتفاعات.

​- سكك أبرا لا رايا، بيرو

تظهر صور مذهلة قطار بونو كوزكو، وهو يتوقف في أبرا لا رايا، قمة الخط عند 4350م (14271 قدمًا)، لتمكين السائحين من التقاط صور لقطب الأنديز المذهل، وربما زيارة السوق المحلية.

وفقا للكتاب ، تنحدر الجداول من جانب إلى الأمازون ومن جهة أخرى إلى بحيرة تيتيكاكا غير الساحلية.

- سكك أغواس كالينتس، مقاطعة أوروبامبا، بيرو

تسير تلك القطارات في الشوارع الرئيسية لمدينة أغواس كالينتيس، ومدينة ماتشو بيتشو السياحيتين.

The Serra Verde Express runs from Curitiba to the charming town of Morretes, and on to Paranaguá, down near the coast. It rumbles its way through the pristine Atlantic Forest Biome, and is among the most beautiful and scenic train journeys in the world. pic.twitter.com/IwmujFbm6t — Four Packs Travel (@FourPacksTravel) March 4, 2020

​- سكك حديد سيرا فيردي إكسبريس، كوريتبا، البرازيل:

مصممة قطاراته من الأقمشة باهظة الثمن، والجلود الفاخرة، والخشب المرصع، ومصابيح الحائط، والصور المؤطرة تعطي أجواء "سيارة النادي" الكلاسيكية لهذه العربة.

- سكك ناريز ديل ديابلو، غواياكيل و كيتو، الإكوادور

يصفها الكتاب بـ"أنف الشيطان"، التي يضطر القطار فيها لعكس اتجاهه مرتين من أجل اكتساب الارتفاع لمنحدر شديد في سكة توصف بأنها الأكثر خطورة في العالم.

- سكك جسر ريبلهيد، شمال يوركشاير

تم بناء السكة الحديدية بين سيتل وكارليسل لتوصيل اتصال مباشر بين ميدلاندز واسكتلندا، وهي تعبر بعض أكثر المناطق البرية في إنجلترا، وتشتهر برحلات البخار.

جسر ريبلهيد اكتمل بنائه في عام 1874 ، هو الأكثر ارتفاعا في المنطقة على خطوط السكك الحديدة ويصل ارتفاعه إلى 400 متر (1312 قدمًا).

The Snowdon Mountain Railway takes you on a journey of a lifetime to the rooftop of Wales. Image by https://t.co/3sxJFLMnMt pic.twitter.com/ULelKNlKJd — Visit Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@visitwales) July 26, 2017

​- سكة حديد جبل سنودون ، ويلز

منذ عام 1896، امتدت القطارات صعودًا ونزولًا في سنودون، أعلى جبل في إنجلترا وويلز على هذا السكة الحديدية التي تعمل بالرفس والترس.

يتم استخدام كل من الجر بالبخار والديزل.

- سكة حديد رايتيان، سويسرا

عندما تشق طريقها نزولاً من سانت موريتز إلى فالبوتشيافو، فإن قطار بيرنينا السريع من شور ، سويسرا ، إلى تيرانو في إيطاليا يعمل على أعلى خط سكة حديد عبر جبال الألب، ليصل إلى ارتفاع 2،253 م (7،392 قدمًا).

تستغرق الرحلة المذهلة التي يبلغ طولها 122 كم (76 ميلاً) أربع ساعات تقريبا.

- سكة حديد غورنيرغرات، زيرمات، سويسرا

تم أخذ مناظر خلابة لماترهورن من القطار في رحلة لمدة 33 دقيقة بين زيرمات ومحطة غورنرغرات على ارتفاع 3،089 م (10،134 قدمًا).

كانت هذه أول سكة حديدية كهربائية في العالم تستخدم نظام العجلة المسننة عندما افتتحت عام 1898.

- سكة حديد كالافريتا أودونتوتوس، دياكوفتو، اليونان

تعني كلمة أودونتوتوس باليونانية "المسنن"، وهي إشارة إلى السكك الحديدية المسننة ذات التروس، والتي تعبر مضيق فورياكوس حتى كالافريتا، وتم افتتاحها عام 1891 وتشغيلها لأول مرة بالبخار وتعمل حاليا بالديزل والكهرباء.

​- قطار سيبيريا الفاخر:

- توجد به غرفة نوم تم إعدادها كغرفة نهارية على النسخة الفاخرة، والتي تعمل على الخط بين موسكو وفلاديفوستوك - الأطول في العالم بطول 9،289 كيلومتر (5،771 ميل)

There is a restored steam locomotive of polished leather and brass interior in Zambia. It is a luxurious restaurant serves 5 course meals,operates 3 times a week, as it takes its guests from Livingstone,through Victoria Falls National Park, and Victoria falls bridge and back. pic.twitter.com/96rJxBfS54 — Bonnie (@bonitaonsafari) March 11, 2020

​- سكك جسر شلالات فيكتوريا، زامبيا / زيمبابوي

يشرح الكتاب ، الذي يمتد على نهر زامبيزي أسفل شلالات فيكتوريا، تلك الوجهة المذهلة التي تم تصميمها منذ 1905، دشنتها إنجلترا بهدف أن يكون رابطا حيويا في السكة الحديد التي تربط كيب تاون بالقاهرة .

- سكك كاندي بادولا ، سريلانكا

أعمدة الإشارات الكلاسيكية البريطانية وكابينة الإشارة عند تقاطع على خط كاندي بادولا في سريلانكا. من خلال المرور عبر بلد الغابات المطيرة المورقة، يعد المسار واحدًا من العديد من الطرق التي تدعي أنها "أكثر خطوط السكك الحديدية الخلابة في العالم"

The Instagram-famous Train Street in Hanoi is undergoing changes - https://t.co/wP4bTTVutj pic.twitter.com/uJ2XEO0Qcx — Lonely Planet (@lonelyplanet) October 27, 2019

​- "شارع القطار"، هانوي، فيتنام

يُعرف هذا الشارع، الذي يُعرف للزائرين باسم "شارع القطار"، في الحي القديم في هانوي حيث يمر قطار مسافات طويلة مرتين يوميًا. إنه القطار من هانوي إلى مدينة هوشي منه ، ويمتد لمسافة 1600 كيلومتر (990 ميل) على مسار متر واحد بين المدينتين

- سكك هوي - دانانج، فيتنام

بين جبال آناميت والبحر، يعمل قطار متجه شمالاً من دانانج إلى هوي فوق شاطئ لانغ كو في طريقه نحو هاي فان باس عبر الجبال، في رحلة تستغرق حوال 3 ساعات.