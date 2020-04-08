كيف تجري مقابلة عمل ناجحة عبر الإنترنت في ظل الحجر الصحي

تسبب انتشار فيروس "كورونا" بفرض حجر صحي في العديد من الدول، الأمر الذي دفع الكثيرين للعمل من منازلهم، في الوقت الذي فقد فيه الكثيرون وظائفهم لتتاح في الوقت ذاته فرص عمل للآخرين.

إلا أنه وبسبب حالة الحجر الصحي المفروضة، من الصعوبة القيام بمقابلات العمل بشكل شخصي ومباشر، الأمر الذي دعا لإجرائها عن طريق الإنترنت.

وهذه 4 نصائح لإجراء مقابلة عمل ناجحة عبر الإنترنت، بحسب ما نشرها موقع "سي إن إن " العربي.

1- ارتداء ملابس مهنية ومناسبة

يجب التركيز على ما تريد ارتداءه للمقابلة، فيمكنك ارتداء قميص وبنطال بألوان محايدة، والابتعاد عن الألوان الزاهية أو البراقة والفاقعة.

بالإضافة إلى الحرص على تصفيف الشعر والابتعاد عن مستحضرات التجميل المبالغ بها، والحرص على قص اللحية والشعر للرجال.

2- تواجد في غرفة هادئة

بعد الانتهاء من تحضير نفسك وملابسك، يمكنك ترتيب وتجهيز المكان الذي ستجري فيه المقابلة، واحرص على اختيار غرفة هادئة في منزلك بإضاءة جيدة، وبأن تكون مرتبة.

من المهم كذلك اختيار خلفية مناسبة، والابتعاد عن إضافة الصور التي من الممكن أن تشتت الانتباه، بالإضافة إلى إزالة أي مقتنيات غير ملائمة قد تعطي انطباعا سيئا.

3- تأكد من عمل الجهاز قبل موعد المقابلة

من أهم الأمور التي يجب أن تتأكد منها جيدا هي اتصال جهازك بالإنترنت، واختباره عدة مرات قبل البدء بالمقابلة.

تأكد من أن جهازك يعمل جيدا ودون أي مشاكل ومن أن تقوم بإيصاله بالشاحن. وتأكد أيضا من عمل السماعات التي ستقوم باستخدامها، وأن الصوت يعمل جيدا.

من المهم كذلك التأكد من عمل الكاميرا، إذ ينصح بإجراء مكالمة فيديو تجريبية مع أحد أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك لتجربة الإنترنت والأدوات التي ستقوم باستخدامها خلال المقابلة.

4- تحدث واجلس بطريقة تظهر ثقتك بنفسك

ويفضل الاعتماد على جميع الإرشادات التي عادة ما تقدم للباحثين عن عمل قبل ذهابهم إلى مقابلات العمل، حيث أن مقابلة العمل عبر الإنترنت هي مثل المقابلات التقليدية، وسيتم تقييمها مثل أي مقابلة عمل أخرى.

عليك التحضير للأسئلة التي من الممكن طرحها خلال المقابلة، والبحث عن الشركة والدور الوظيفي الذي تقدّمت له. التحضير الجيد للمقابلة سيساعدك على الشعور بالراحة وكسب الثقة التي تحتاجها لتكون مستعدا. بالإضافة إلى كل ذلك، احرص على الجلوس بثبات واختيار وضعية مناسبة، كما أن تثبيت الكاميرا بشكل جيد ووضعها في مكان مناسب أمر مهم للغاية.