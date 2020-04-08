لحظة مذهلة... سباق رهيب بين تمساح وفرس نهر جائعين للنيل من غزال... فيديو

وثق مرشد سفاري ومقدم تلفزيون في مقطع فيديو، لحظة مثيرة بين تمساح وفرس النهر وغزال صغير ضمن صراع البقاء للأقوى أثناء تجولهما في محمية "كروجر" الشهيرة بدولة جنوب أفريقيا.

ويظهر في الفيديو، الغزال وهو واقف على جزيرة وسط بحيرة ماء، ويطارده تمساح جائع ينتهز أقرب فرصة للانقضاض على فريسته.

ويقول جيمس هندري مقدم التلفزيون معلقا على المشهد إنه "من غير المحتمل أن يتمكن التمساح من الإمساك بالغزال على الأرض، لكنه يمكنه الإمساك به إذا قام التمساح بمناورة بسيطة وهي الصعود على الجزيرة وإجباره على النزول إلى الماء". بحسب موقع "ديلي ميل".

وأثناء التعليق بالفعل تسلق التمساح البر وأجبر الغزال على القفز في الماء في محاولة لإنقاذ حياته.

وبعد قفز الغزال، اشتراك في المعركة فرس نهر جائع كان على ما يبدو يشاهد الموقف من على بعد، وقرر خوض سباق حميم مع التمساح للظفر بالفريسة الشهية.

ولكننا نرى في الفيديو أن التمساح تمكن بسرعة من الإمساك بفريسته واختفى تماما تحت الماء وبقي فرس النهر جائعا.