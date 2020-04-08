سيدة ترضع "كوالا" يتيمة مثل الأطفال... فيديو

لقي حيوان "كوالا" يتيم رعاية متميزة من حارسة حديقة حيوان، جعلته يستطيع أن يتخطى أوقاته العصيبة، التي كان يعيشها وحيدا.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من الرعاية المتسمرة على مدار الساعة، التي كانت توليها له حارسة حديقة الحيوان.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الفيديو، تم تصويره في حديقة حيوان سان دييغو، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول الوكالة إن حارسة الحديقة كيم وايبل، كانت ترضع الحيوان الثديي الصغير، كما يتم رضاعة الأطفال باستخدام زجاجة تشبه الزجاجة المستخدمة في إرضاع الأطفال.

وتنتمي الكوالا إلى جنس الدب الجرابي من فصيلة الدببة الجرابية، وهي حيوان ثديي، يعيش على الأشجار التي تتعلق في أغصانها مثل القردة.