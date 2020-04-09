فيديو مدهش لقطط تحاصر حوض أسماك

شهد أحد مربي الأسماك في جورجيا، موقفا مدهشا عندما اجتمعت مجموعة من القطط حول أسماكه وظلت تدور حولها دون أن تستطيع الوصول إليها.

يرصد فيديو نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشاهد مدهشة لمربي أسماك يضع أسماكه داخل أحد الأحواض الزجاجية المخصصة لتربية الأسماك، في مكان عام بعدما حاصرته مجموعة من القطط.

وبحسسب الفيديو، اجتمعت مجموعة من القطط حول حوض الأسماك، وظلت تنظر إليها وتضع فمها على جدار الحوض الموجودة داخله دون أن تتمكن من الوصول إليها.

ويظهر الفيديو، وجود شخصين يرتديان ملابس الغوص، وهما يرصدان الموقف داخل حوض الأسماك الضخم، الذي تلتف حوله القطط.